Taco Bell ofrece un menú sin lechuga por $1 tras la caída de clientes por el brote de Cyclospora

Taco Bell lanzó una promoción de un día con productos sin lechuga a solo $1, en un intento por recuperar la confianza de los consumidores después de que la cadena fuera vinculada con el brote de Cyclospora en Estados Unidos.

La oferta llega luego de una fuerte caída en las visitas a sus restaurantes y mientras continúan las investigaciones sanitarias sobre el origen del brote.

La promoción incluye el Enchirito –una tortilla de harina rellena de carne molida, frijoles, cebolla, queso cheddar y salsa roja– por $1, cuando normalmente cuesta $4.29.

Además, las papas Nacho Fries regulares también se ofrecen por $1, en lugar de $2.89, aunque esta última oferta solo está disponible para pedidos realizados mediante la app de Taco Bell.

La cadena resiente el impacto del brote

CNN informó que la afluencia de clientes comenzó a desplomarse después de que las autoridades federales incluyeran a Taco Bell en la investigación del brote de Cyclospora relacionado con la lechuga rallada.

Según datos de Placer.ai, el tráfico diario de clientes cayó casi un 31% el 17 de julio, día en que se dio a conocer el vínculo entre la cadena y la investigación.

Al día siguiente, las visitas seguían aproximadamente un 30% por debajo de lo habitual.

Aunque otras cadenas de comida rápida también registraron una disminución en la afluencia de clientes, ninguna experimentó una caída tan pronunciada como Taco Bell.

Además, las acciones de Yum! Brands, empresa matriz de la cadena, acumulan una baja superior al 9% desde el 10 de julio, antes de que las autoridades relacionaran oficialmente a Taco Bell con el brote.

La estrategia para recuperar la confianza

La empresa promocionó la oferta mediante un video publicado en Instagram que recopila comentarios de clientes que expresan su apoyo a la marca.

“Para quienes han estado con nosotros desde siempre, ya llegaron los Enchiritos por $1”, señala la publicación.

Yahoo indicó que la campaña también incluye mensajes de consumidores como “Eres mi fiel compañero” y “No estamos enojados contigo”, con el objetivo de transmitir cercanía y agradecer el respaldo de quienes continúan visitando los restaurantes.

El director ejecutivo promete transparencia

El director ejecutivo de Taco Bell, Sean Tresvant, publicó un mensaje en LinkedIn en el que aseguró que la empresa trabaja para fortalecer la confianza de los consumidores.

“Cada decisión que tomamos consiste en hacer lo correcto para las personas a las que servimos. Eso significa reunir a las personas adecuadas, hacer las preguntas difíciles y trabajar para ayudar a construir un sistema alimentario más sólido”, escribió.

También reconoció que la fidelidad de los clientes debe ganarse constantemente. “No tenemos derecho a su lealtad. Nos la ganamos una comida a la vez”, afirmó.

Yahoo agregó que Tresvant también prometió ser transparentes sobre lo que sabemos y sobre lo que haremos después mientras continúa la investigación.

El brote sigue bajo investigación

El 17 de julio, Taco Bell retiró de sus restaurantes toda la lechuga suministrada por Taylor Farms después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionara esos productos con el brote.

La empresa señaló que tomó la decisión basándose en las conversaciones en curso con las autoridades de salud pública y por extrema precaución.

De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 21 de julio se habían confirmado por laboratorio 4,173 casos de ciclosporiasis desde el 1 de mayo.

Además, existen más de 7,400 casos adicionales que aún no han sido confirmados, principalmente en Michigan y Ohio.

El brote ha provocado 308 hospitalizaciones y, hasta el momento, no se han reportado fallecimientos.

Aunque una muestra de lechuga inicialmente dio positivo al parásito Cyclospora, la FDA informó posteriormente que ese resultado fue un falso positivo.

Sin embargo, Taylor Farms continúa vinculada con la investigación mientras las autoridades buscan identificar el origen exacto del brote.

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