Trump está “exasperado” por la incapacidad de llegar a un acuerdo con Irán, según reportes

El presidente Donald Trump expresó un fuerte malestar ante su equipo de asesores durante una reunión la semana pasada, según reportes de prensa, ante las limitadas opciones militares disponibles y por la incapacidad de concretar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Irán.

La información fue dada a conocer por la cadena NBC News, que señaló que fuentes oficiales indicaron que existe insatisfacción dentro del gobierno respecto a la situación actual. Un funcionario estadounidense declaró a este medio que “después de todo este tiempo, no hay unidad” entre los asesores sobre las medidas a seguir.

Entretanto, un aliado cercano al mandatario afirmó que “el presidente está exasperado”, y añadió que “no creo que creyera que iba a ser tan difícil lograr que los iraníes aceptaran un acuerdo. No había una estrategia clara sobre cuánto tiempo tardarían ni qué debían hacer para llegar al objetivo final”, y subrayó además que “él no pretendía que esta fuera una guerra larga y prolongada”, declaró un aliado.

Desde el ámbito militar, un funcionario citado por NBC News advirtió que la falta de objetivos precisos dificulta la planificación.

“Hemos logrado una serie de victorias tácticas”, afirmó, pero agregó que “nos enfrentamos a una derrota estratégica sin una dirección política clara ni una decisión sobre hacia dónde nos dirigimos”.

¿Qué ha dicho la Casa Blanca y el Pentágono?

Ante estos señalamientos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió que el mandatario haya perdido el control en la reunión. “Esto es falso. El presidente tiene un gran equipo en el que confía, y todos los miembros del equipo saben que él es quien toma la decisión final”, sostuvo Leavitt.

Por su parte, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que el Departamento de Defensa está “listo para la acción, preparado para ejecutar las directivas del presidente en cualquier momento”.

También enfatizó que “el secretario Hegseth, el comandante del CENTCOM, el almirante Cooper, y el presidente Caine están completamente alineados y unidos en misión, estrategia y determinación con respecto a las operaciones en el extranjero que involucran a Irán”.

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