“Vamos a golpearlos muy duro”: Trump promete responder a los ataques de Irán

“Vamos a golpearlos muy duro”. Con esa advertencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles una respuesta militar contra Irán tras los recientes ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Medio, pese a que su administración había suspendido días atrás los bombardeos sobre territorio iraní para intentar abrir una vía de negociación.

Durante declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que la represalia es inminente. “Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina”, afirmó.

La advertencia llega después de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicara el lanzamiento de misiles balísticos contra una base aérea de Estados Unidos en Jordania. Trump sostuvo que los proyectiles fueron interceptados y no informó sobre daños.

El presidente también confirmó que ha recibido reportes sobre un presunto ataque con dron contra un buque estadounidense que transportaba gas natural licuado hacia Egipto, una acción que Washington atribuye igualmente a Irán.

“He recibido información al respecto. Es un poco más de lo mismo, pero esto se va a solucionar. Se va a solucionar”, declaró al ser consultado sobre ese incidente.

Irán “recibirá una paliza”

Trump afirmó que tanto Irán como varios aliados de Washington en la región le han pedido evitar una escalada del conflicto, aunque insistió en que Estados Unidos responderá.

“Ellos dispararon. Así que ahora es nuestro turno y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearlos muy duro”, reiteró.

Horas antes de la declaración el presidente había dicho a Fox News que Irán iba a “recibir una paliza” de Estados Unidos.

La nueva escalada ocurre después de que Estados Unidos y Arabia Saudí participaran por primera vez en una operación militar conjunta contra milicias respaldadas por Irán en Irak, una acción que precedió al ataque reivindicado por la Guardia Revolucionaria.

El intercambio de hostilidades se produce apenas unos días después de que Trump ordenara suspender los bombardeos estadounidenses sobre Irán con el objetivo de facilitar negociaciones para alcanzar un acuerdo que reduzca el conflicto en la región.

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