“Me rehúso” de Danny Ocean hace historia y supera un éxito de Bad Bunny

“Me rehúso”, el éxito de Danny Ocean, volvió a escribir una página importante para la música en español al superar a “DÁKITI”, de Bad Bunny y Jhayco, en el histórico de reproducciones de Spotify.

De acuerdo con la información publicada por Pop Base, el sencillo del artista venezolano acumula más de 2,539 millones de reproducciones en Spotify, mientras que la colaboración entre Bad Bunny y Jhayco suma más de 2,533 millones. Con esa cifra, “Me rehúso” se convirtió oficialmente en la tercera canción en español más escuchada en la historia del servicio de “streaming”.

Un récord que también destaca por ser en solitario

El nuevo logro tiene un ingrediente adicional que lo hace todavía más especial. A diferencia de muchos de los grandes éxitos latinos de la última década, “Me rehúso” no cuenta con artistas invitados. Gracias a ello, Danny Ocean conserva el récord de la canción latina interpretada por un solista con más reproducciones en Spotify.

El tema ha demostrado una permanencia poco habitual desde que fue publicado en 2016. Mientras muchos sencillos alcanzan cifras millonarias en poco tiempo y luego desaceleran, la composición del venezolano ha seguido sumando oyentes año tras año, hasta escalar posiciones entre los mayores éxitos de la música en español.

Historia inspirada por la migración

Más allá de sus números, “Me rehúso” también ocupa un lugar especial por el significado que adquirió para millones de venezolanos a lo largo de los años. Danny Ocean escribió la canción inspirado en una historia de amor marcada por la distancia, después de abandonar su país y establecerse en Estados Unidos. La imposibilidad de reunirse con la persona que amaba terminó convirtiéndose en el eje de una letra con la que muchas personas identificaron la experiencia de la migración y la diáspora venezolana.

Lanzada originalmente en 2016 y relanzada un año después tras su crecimiento orgánico, la canción fue una de las primeras en demostrar que un artista independiente podía conquistar los principales mercados de habla hispana gracias al impulso de las plataformas digitales. Ese fenómeno abrió el camino para la carrera internacional de Danny Ocean y convirtió a “Me rehúso” en un referente del pop urbano latino.

Ahora, casi diez años después de su estreno, el sencillo sigue encontrando nuevos oyentes y ahora suma un récord que confirma su lugar entre las producciones más importantes de la historia reciente de la música en español.

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