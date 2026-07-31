George Clooney tuvo que desalojar su mansión en Francia por los incendios forestales

Durante este verano, los incendios forestales han afectado miles de hectáreas en Europa, incluyendo Francia. Entre las zonas afectadas está la localidad en la que se encuentra la finca que George Clooney comparte con su familia desde hace años.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado estos incendios como los peores en la historia del país y eso ha ocasionado que cientos de personas tengan que desalojar sus hogares, entre ellos la familia Clooney.

Hay que recordar que el actor vive junto con su esposa Amal y sus hijos mellizos en la localidad de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, al sureste de Francia. Además de desalojar la propiedad, la familia también compartió una carta dirigida especialmente al alcalde de Brignoles, Didier Brémond.

Los incendios forestales al sur de Francia han obligado a evacuar a miles de personas. Crédito: Baz Ratner | AP

A través de esa carta, los Clooney informaron sobre su desalojo y también se pusieron a disposición para ayudar a la comunidad cuando los incendios forestales sean controlados.

“Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en la reconstrucción“, dice en la carta dirigida a Brémond.

También expresaron que desconocen si su finca puede sobrevivir a los incendios. Pese a la incertidumbre, la carta la terminan escribiendo: “Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”.

Hay que destacar que los incendios en el sur de Francia comenzaron este julio; se ha dicho que para el 24 de julio había 32 fuegos activos y para el 30 de julio el fuego había arrasado una superficie cuatro veces mayor que la de París y obligó a evacuar a 220.000 personas.

Los Clooney compraron su mansión en Brignoles en el 2021 y se dice que invirtieron más de $8 millones de dólares en ella. Además de una gran casa principal con comodidades, esta propiedad también incluye extensas áreas verdes con viñedos, olivares, un lago privado y campos de lavanda.

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