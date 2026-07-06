George Clooney será homenajeado en el Festival de Cine de Venecia

Este lunes se ha anunciado que George Clooney será la estrella de cine homenajeada en la edición 83 del Festival de Cine de Venecia. Recibirá el León de Oro a la Trayectoria Profesional y en el anuncio se ha resaltado toda su carrera en Hollywood como actor, productor, guionista y director.

Hay que recordar que Clooney es una de las únicas tres personalidades de la industria que ha logrado ser nominada en seis categorías diferentes de los Premios Oscar. Ha sido nominado en las categorías Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado.

Además de ser uno de los actores más reconocibles de la industria, Clooney también resalta en la industria por haber dirigido “Confessions of a Dangerous Mind” (2002), “Good Night and Good Luck” (2005), “The Ides of March” (2011) y “Suburbicon” (2017).

Como actor, el Festival de Cine de Venecia reconoce que durante su carrera como actor ha demostrado tener versatilidad. En el comunicado, dice: “Una combinación perfecta del glamour de las estrellas de antaño, un profesionalismo extraordinario y una sensibilidad moderna, el actor ha incursionado en diversos géneros con una versatilidad excepcional: películas bélicas como ‘Three Kings’ y ‘Syriana’; thrillers como ‘Michael Clayton’; comedias sofisticadas como ‘Ocean’s Eleven’ y ‘O Brother, Where Art Thou?’; ciencia ficción como ‘Gravity’ y ‘Solaris’; y comedias agridulces como ‘The Descendants’, ‘Up In the Air’ y ‘Jay Kelly'”.

Lo mismo de la versatilidad lo destacan en las películas que decidió dirigir.

Sus proyectos cinematográficos los ha podido desarrollar en paralelo a que se ha convertido en un filántropo. Se apuntó que tiene “un compromiso con las causas sociales y humanitarias, lo que lo convierte en una figura de absoluta relevancia en el universo del espectáculo actual”.

Esta edición del Festival de Venecia se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre de este año.

¿Cuál es la historia de George Clooney con el Festival de Venecia?

El año pasado, George Clooney fue noticia en el marco del Festival de Cine de Venecia porque tuvo que retrasar su aparición por problemas de salud. En esa edición, el actor estaba estrenando “Jay Kelly”, película que dirigió Noah Baumbach y donde compartió protagonismo con Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Emily Mortimer.

En el mismo comunicado del festival, se compartieron las declaraciones hechas por el actor sobre este reconocimiento que le darán: “He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un gran honor”.

Este premio honorífico se convertirá en el primer León de Oro que recibirá en su carrera, pues nunca ha ganado la estatuilla en el segmento competitivo del festival. Históricamente, el actor, productor y director ha presentado varias de sus películas aquí; entre ellas destacan: “Good Night, and Good Luck”, “The Ides of March”, “Suburbicon”, “Gravity”, “Michael Clayton”, “Burn After Reading” y “Wolfs”.

Aunque nunca se ha llevado un León de Oro, Clooney sí se ha llevado dos de las nominaciones a los Premios Oscar que ha tenido durante su carrera. En 2006 ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por “Syriana” (2005), y en 2013 ganó en la categoría Mejor Película con “Argo” (2012), en la que figuró como productor.

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