George Clooney dice que Callum Turner sería “fantástico” para interpretar al próximo James Bond

El actor George Clooney se refirió a la posibilidad de que Callum Turner interprete al próximo James Bond en la nueva película de la franquicia. Aunque no se ha anunciado oficialmente el nombre del actor que dará vida al famoso espía, Clooney respaldó la posibilidad de que sea Callum Turner.

“Espero que Callum acabe siendo el próximo Bond. Creo que sería un Bond fantástico”, declaró Clooney, de 65 años, a The Hollywood Reporter. “Es alto, guapo, encantador y británico, así que es el candidato perfecto”.

George Clooney elogió el talento de Turner, así como su ética de trabajo. “No se ha limitado a buscar el dinero fácil; ha realizado un trabajo realmente interesante. De alguna manera, Callum se ha abierto paso entre todo el ruido y ha encontrado un lugar donde la gente lo mira y dice: ‘Este chico tiene algo especial’. Es emocionante ver a la gente decir: ‘A ese chico… a ese chico quiero seguir y prestarle atención’”, dijo.

Clooney conoce muy bien la forma de trabajar de Turner, ya que lo dirigió en la película de 2023, “The Boys in the Boat”. Callum Turner se encuentra en un momento muy especial de su vida, ya que se casó con la cantante Dua Lipa en una ceremonia civil íntima en Londres y luego una gran fiesta de varios días en Sicilia, Italia.

La elección del próximo James Bond ha generado muchos rumores luego de que Daniel Craig se retiró de la franquicia. El nombre de Callum Turner ha sido mencionado como uno de los posibles reemplazos para James Bond. En un reciente encuentro con la prensa, el actor bromeó sobre el tema y aseguró no saber nada al respecto.

En mayo de este año, Amazon MGM anunció que el proceso de selección del nuevo Bond ya estaba oficialmente en marcha. “Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección del reparto, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto sea el momento oportuno”, dijo.

Otros nombres que han sido mencionados para interpretar a James Bond han sido Jacob Elordi (protagonista de “Frankenstein”), Tom Francis (protagonista de “Sunset Boulevard”) e Idris Elba (protagonista de “Luther”).

Elba ha negado haber sido considerado para interpretar al próximo James Bond y recientemente declaró que el público no aceptaría que un actor negro interprete al famoso espía que históricamente ha sido interpretado por actores británicos blancos.

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