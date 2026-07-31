Gianni Infantino cancela millonario plan para privatizar el Mundial tras rechazo generalizado

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó un comunicado publicado en las redes oficiales de la entidad para oficializar que dará de baja el proyecto denominado como FIFA Forward Enterprise (FFE), luego de que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol mostraron su rechazo a la iniciativa, que implicaba la venta del 20% de los derechos comerciales y eventos organizados por la casa madre a privados.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”, inició el mensaje de Infantino.

A continuación, explicó por qué tomó la decisión de descartar esta propuesta: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre y siempre lo será unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”.

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó su comunicado.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said? — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

¿Qué proponía FIFA Forward Enterprise?

FIFA Forward Enterprise contemplaba trasladar las actividades comerciales y operativas relacionadas con la organización de eventos a una filial propiedad de la FIFA y bajo su control.

Esta empresa se encargaría de administrar los negocios del organismo, explotar sus oportunidades comerciales y generar nuevos ingresos para repartirlos entre las 211 asociaciones miembro.

La propuesta incluía un aumento de los fondos de desarrollo FIFA Forward. Cada federación recibiría 20 millones de dólares durante el periodo de 2027 a 2030, independientemente de su postura sobre el proyecto.

También se planteaba FIFA Fast Forward, un programa voluntario que ofrecería otros 20 millones de dólares por asociación mediante inversión externa.

La FIFA había asegurado que la iniciativa no modificaría su estructura de gobernanza ni supondría una pérdida de control sobre sus actividades comerciales.

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