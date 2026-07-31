Conmebol también descartó la propuesta de Gianni Infantino: “El fútbol siempre está primero”

Conmebol se pronunció por primera vez desde que la FIFA se sumergió en una crisis por el proyecto encabezado por Gianni Infantino de vender a privados derechos comerciales y eventos de la organización a través de FIFA Forward Enterprise (FFE).

Luego de la tajante postura de la UEFA, AFC y Concacaf, la Casa Madre del fútbol sudamericano aseguró que “su prioridad será siempre el fútbol”.

Mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales y que se posteó en su página web, Conmebol confirmó que “solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance”, al mismo tiempo que se “convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

“Primero está el fútbol”

El mensaje de la Conmebol inició con la frase “Primero está el fútbol”. Tras esto, aclaró: “La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero”.

“Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige. Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, remarcó Conmebol en su comunicado.

En el cierre del mismo, la Casa Madre del fútbol sudamericano puntualizó en la importancia de los próximos pasos antes de emitir una respuesta final sobre el proyecto: “La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”.

¿En qué consiste FIFA Forward Enterprise?

La propuesta radica en una reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, al crear una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

Como parte del plan, el máximo dirigente analiza vender entre el 20% y el 30% de la entidad a fundar a inversores privados, que pasarían a tener participaciones minoritarias y sin poder de control. Según explicó la casa madre, todos los beneficios netos de la nueva empresa serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. En paralelo, el organismo prevé ampliar la financiación destinada a sus 211 asociaciones miembro.

“Si deciden seguir adelante, este paquete de $10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino conjunto. Si prefieren mantener el statu quo y rechazar esta propuesta, seguiremos contando con la ampliación prevista del programa Forward, por valor de $2.700 millones de dólares, tal como se presentó anteriormente”, expresó Infantino en un escrito al resto de las federaciones.

En esta línea, la FIFA aclaró que mantendrá bajo control exclusivo la gestión del fútbol, las competencias y el calendario internacional. A su vez, fijó un plazo de 53 días para que las federaciones respalden la moción de vender un porcentaje de las acciones de la Copa del Mundo, y advirtió que los miembros que se opongan quedarán excluidos del nuevo modelo de financiamiento.

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