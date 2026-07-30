Concacaf expresó rechazo a creación de filial financiera de la FIFA

Los 41 países que integran la Concacaf emitieron un comunicado en rechazo a la idea de Gianni Infantino de la creación de FIFA Forward Enterprise, una filial para atraer inversores.

El organismo de Centroamérica y Norteamérica informó que se reunieron para debatir sobre esta polémica propuesta de la FIFA.

“La Concacaf convocó hoy una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembro, junto con su Presidente, los miembros del Consejo y los miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el Presidente de la FIFA para establecer la “FIFA Forward Enterprise” y vender participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversores privados.

“Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu ? — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Concacaf rechaza propuesta de Infantino y FIFA

Luego de explicar varias razones, la Concacaf anunció que rechazó dicha propuesta y exhortó a la FIFA de conversar para buscar una mejor financiación a los diversos programas mundiales.

“Encomendado a sus respectivos Consejos de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA”, expresó la organización.

Concacaf se ha unido con la UEFA en rechazo a la idea del proyecto de Infantino que ha levantado polémica en todas las confederaciones de fútbol.

Hasta los momentos, Conmebol y la Confederación Africana de Naciones no se han pronunciado en rechazo al proyecto de la FIFA.

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