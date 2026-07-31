No la quería soltar: Karol G vivió un tenso momento con un fan en el escenario

Karol G enfrentó un incómodo momento cuando un hombre logró llegar hasta el escenario y se aferró a ella mientras interpretaba la última canción de uno de sus conciertos.

La presentación correspondía a la única parada en Canadá de su gira “Viajando Por El Mundo TropiTour”, después del inicio del recorrido en Chicago.

De hecho, la cita también había estado marcada por el anuncio sorpresivo del lanzamiento de su próximo álbum, “No me arrepiento de sentir tanto”, que saldrá a la luz el próximo 7 de agosto.

El fan alcanzó a Karol G durante la despedida

El incidente en cuestión ocurrió mientras sonaba “Viajando Por El Mundo”, el tema elegido para cerrar el espectáculo. Un asistente consiguió burlar el dispositivo de seguridad y subió a la tarima para acercarse a la artista.

En un primer momento, Karol G reaccionó con naturalidad y le extendió la mano. Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre sujetó con fuerza el brazo de ella, dificultando la intervención del equipo de seguridad.

? Karol G sufre una agresión durante su conciento en Canadá cuando un fan subió al escenario y le tiró del brazo sin soltarla. pic.twitter.com/QM1BRXd4wY — Karol G (fans) (@cairo1311) July 30, 2026

Los integrantes del personal tuvieron que forcejear durante varios segundos para conseguir separarlo de la cantante. A lo largo del momento, Karol G evitó perder la calma e incluso le pidió al fan que fuera “pasito, pasito”, mientras esperaba que la situación quedara bajo control. Una vez el hombre fue retirado, la colombiana pudo concluir la canción y despedirse del público sin que el episodio pasara a mayores.

Aunque el “TropiTour” apenas completa tres conciertos, ya es la segunda ocasión en la que un seguidor consigue irrumpir sobre el escenario durante “Viajando Por El Mundo”.

Después de que los videos comenzaron a circular en redes sociales, numerosos seguidores manifestaron su molestia por lo ocurrido y pusieron en duda los protocolos de seguridad del concierto. Al mismo tiempo, otros hicieron un llamado a respetar el espacio de los artistas y advirtieron que irrumpir en el escenario sin autorización puede representar un riesgo, tanto para el cantante, como para los asistentes.

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