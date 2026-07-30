Niña sorprende a Karol G al elegir “Dai Dai” de Shakira como su canción favorita

Karol G esperaba escuchar el título de alguna de sus canciones, pero una niña terminó descolocándola con una respuesta que nadie vio venir.

En medio de uno de los espacios de interacción en su concierto en Toronto, que la cantante colombiana ha incorporado en su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la artista invitó a una pequeña a subir al escenario para compartir unos minutos con ella. La conversación parecía seguir un camino predecible hasta que llegó una pregunta sencilla.

“¿Cuál es tu canción favorita?”, le preguntó Karol G. La respuesta dejó a la intérprete en silencio durante unos segundos. Sin dudarlo, la niña respondió que su tema favorito era “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026 interpretado por Shakira.

Lejos de incomodarse, Karol G confirmó entre risas lo que acababa de escuchar: “¿Tu canción favorita es Dai Dai de Shakira?”, volvió a preguntarle. Acto seguido invitó a la pequeña a cantar el tema y el público se sumó tarareándolo.

Está niña le dice a Karol g en su concierto que su cancion favorita es Dai Dai de Shakira y hasta coreo la canción.



Karol pensó que diría una canción de ella, pero la inocencia de los niños les hace decir lo que piensan sin maldad pic.twitter.com/xZAAZbzR70 — Shakira World ? (@shakiracarla) July 30, 2026

Buena relación entre las estrellas colombianas

La reacción de Karol G también fue vista por muchos seguidores como una nueva muestra de la buena relación que mantiene con Shakira, dos de las figuras más importantes de la música colombiana. En lugar de esquivar la situación, la cantante permitió que “Dai Dai” sonara en el recinto y acompañó el momento con una sonrisa, desactivando cualquier especulación sobre supuestas rivalidades entre ambas.

La noche en Toronto también sirvió para compartir una noticia muy esperada por sus seguidores. Desde el escenario anunció que el próximo 7 de agosto llegará su nuevo álbum, “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”.

“Llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a formar parte de este tour y quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco y es un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes”, expresó la artista ante la ovación del público.

DRAKE en el concierto de Karol G esta noche en Toronto pic.twitter.com/sOddl1wc98 — KAROL G COLOMBIA (@ColombiaKarolG) July 30, 2026

Más adelante añadió: “Se llama ‘No Me Arrepiento De Sentir Tanto’ y por el hecho de que esté anunciando esto esta noche, vamos a celebrar con una canción que sé que a ustedes les encanta y vamos a cerrar esta noche por todo lo alto. Así que, con la persona que está a su lado, la va a abrazar, la va a comer, se va a disfrutar la vida, va a sentir mucho, va a sentir demasiado. Va a sentir con el alma, con el corazón”.

El espectáculo también incluyó “Después de ti”, tema que Karol G presentó en “Coachella Fest” junto a Greg González y que ya hace parte del repertorio de la gira. Entre los asistentes hubo además un invitado de lujo. Drake siguió el concierto desde un palco y fue captado disfrutando de la presentación mientras bailaba durante varios de los temas.

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