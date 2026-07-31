Nueva Jersey implementa nueva ley para reducir el uso de desechables

A partir del 1 de agosto, los restaurantes, camiones de comida y plataformas de entrega de alimentos en Nueva Jersey deberán cumplir con una nueva normativa ambiental que cambia la forma en que entregan los pedidos para llevar y a domicilio.

La medida, conocida como “Skip the Stuff”, prohíbe que los establecimientos incluyan automáticamente cubiertos de plástico de un solo uso, servilletas y sobres de condimentos en las órdenes de comida.

La iniciativa representa un nuevo paso del estado en su estrategia para reducir los residuos plásticos, después de la eliminación de las bolsas plásticas de un solo uso y de los envases de poliestireno expandido.

¿Qué cambia con la ley “Skip the Stuff” en Nueva Jersey?

Con la entrada en vigor de la nueva legislación, los consumidores deberán solicitar expresamente los artículos desechables si desean recibirlos junto con su pedido.

Entre los principales cambios destacan:

1) Los cubiertos de plástico, servilletas y sobres de condimentos ya no se entregarán automáticamente en pedidos para llevar o a domicilio.

2) El cliente deberá pedirlos de manera explícita al realizar su orden.

3) En las aplicaciones de entrega, la opción predeterminada será no incluir estos artículos. Quien los necesite deberá seleccionarlos durante el proceso de compra.

4) Los restaurantes con capacidad para 10 personas o más deberán proporcionar cubiertos reutilizables a quienes consuman alimentos dentro del establecimiento.

5) Las estaciones de autoservicio seguirán permitidas, siempre que distribuyan los utensilios de uno en uno y no en paquetes.

A partir de agosto, los negocios de comida que realizan envíos deberán consultar al cliente si desea o no recibir desechables en sus pedidos. (Foto: Rich Pedroncelli/AP)

Excepciones a la nueva normativa

La ley contempla algunas excepciones para determinados establecimientos e instituciones.

Podrán seguir entregando utensilios plásticos, servilletas y sobres de condimentos: escuelas, centros de salud con licencia y centros correccionales.

Además, los patios de comida (food courts) están temporalmente exentos de la regulación, aunque deberán cumplir con estas disposiciones a partir del 1 de agosto de 2028.

Multas para los negocios que incumplan

Las empresas que no respeten las nuevas reglas enfrentarán sanciones progresivas dentro de un período de 12 meses.

El esquema de penalizaciones será el siguiente:

* Primera infracción: advertencia.

* Segunda infracción: multa de $100 dólares.

* Tercera y siguientes infracciones: multa de $250.

Los recursos obtenidos mediante estas sanciones serán destinados al Clean Communities Program Fund, un fondo estatal dedicado a iniciativas de limpieza y protección ambiental.

¿Por qué Nueva Jersey aprobó esta medida?

De acuerdo con el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, el objetivo de la ley es reducir la cantidad de residuos generados por artículos de un solo uso que muchas veces terminan sin utilizarse.

Las autoridades señalan que millones de cubiertos, servilletas y sobres de condimentos son enviados diariamente con pedidos de comida, aunque muchos consumidores no los necesitan porque ya cuentan con estos artículos en casa.

Al limitar su distribución únicamente a quienes los soliciten, el estado busca disminuir la contaminación en calles, parques, ríos y cuerpos de agua, además de reducir el volumen de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

La medida también podría representar un ahorro para numerosos restaurantes, que dejarán de entregar artículos desechables que con frecuencia terminan siendo desperdiciados.

Con esta nueva regulación, Nueva Jersey continúa fortaleciendo su política de reducción de plásticos de un solo uso y se suma a otras iniciativas estatales orientadas a disminuir el impacto ambiental del consumo cotidiano, promoviendo hábitos más sostenibles tanto entre los comercios como entre los consumidores.

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