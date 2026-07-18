Las nuevas reglas para las bicicletas eléctricas ya están en vigor en Nueva Jersey

Los usuarios de determinadas bicicletas eléctricas en Nueva Jersey deben cumplir nuevas normas de seguridad que incluyen, según el tipo de vehículo, requisitos de licencia de conducir, registro, seguro y uso obligatorio de casco.

Las medidas forman parte de una legislación impulsada para reforzar la seguridad vial en el estado y establecer nuevas exigencias para quienes utilizan bicicletas eléctricas de mayor potencia o velocidad, informó PIX11.

De acuerdo con la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, los conductores de 15 años o más que utilicen bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo cuya asistencia motorizada se desactive a los 32 kilómetros por hora (20 mph) deberán obtener una licencia y registrar el vehículo.

Además, será obligatorio contar con licencia, registro, seguro y casco para las bicicletas eléctricas con acelerador, que pueden avanzar sin necesidad de pedalear, y para aquellas con asistencia al pedaleo que alcancen velocidades de entre 32 y 45 kilómetros por hora.

Las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido que superen los 45 kilómetros por hora serán clasificadas como motocicletas y solo podrán ser conducidas por personas mayores de 17 años con la licencia correspondiente.

La MVC publicó en su sitio web una guía para orientar a los usuarios sobre el proceso para obtener la licencia y registrar estos vehículos.

Las nuevas disposiciones han generado críticas entre algunos propietarios de bicicletas eléctricas. Jay, residente de Hoboken, dijo a PIX11 que considera vender la suya debido a las nuevas exigencias.

“Para ser honesto, creo que me desharé de mi bicicleta. Mejor me compro un coche. Es casi lo mismo”, afirmó.

También comentó que anteriormente recibió una multa por cruzar un semáforo en rojo mientras circulaba a unos 19 kilómetros por hora.

Beatriz Bofill, fideicomisaria de la organización Bike JC, sostuvo que la legislación representa una regulación excesiva y que afectará especialmente a inmigrantes, personas con discapacidad y otros usuarios que dependen de las bicicletas eléctricas para desplazarse, pero que podrían tener dificultades para obtener una licencia.

En contraste, algunos peatones respaldan las nuevas medidas al considerar que ayudarán a reducir los riesgos en las calles. Lang, entrevistado por PIX11, señaló que el objetivo principal debe ser proteger la seguridad de quienes transitan por las aceras y zonas compartidas, y evitar que las bicicletas eléctricas circulen a velocidades excesivas.

Sigue leyendo:

• Paseo trágico: ciclista mayor murió al chocar rama de árbol en parque de Nueva York

• Mamdani dice que no modificaría la Constitución pese a que le impediría aspirar a la Presidencia

• En julio entran en vigencia varias leyes en Nueva York y Jersey: ¿qué cambia?