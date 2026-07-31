Primer ministro británico tildó de “indignante” la propuesta fallida de privatización de FIFA

El primer ministro británico Andy Burnham tildó de “indignante” la propuesta fallida de privatizar parcialmente el fútbol regido por FIFA y cuestionó la idoneidad del presidente Gianni Infantino para continuar al frente del organismo.

Interrogado por los medios de comunicación sobre las intenciones del estamento internacional de comercializar participaciones del torneo, Burnham expresó un rechazo categórico hacia la gestión directiva: “Eso ha sido una propuesta indignante. La idea de que eso pudiera siquiera plantearse demuestra, en mi opinión, que es la persona equivocada para dirigir la organización”, afirmó el jefe de Gobierno británico.

La postura del mandatario británico se alinea con la creciente ola de oposición que rodea la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE). La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sumó su rechazo al bloque ya integrado por la UEFA y la Concacaf para oponerse firmemente a la entrada de capital privado en la explotación de las principales competiciones.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también se opuso a la propuesta con un contundente comunicado en donde se insistió que “el fútbol está primero”, solicitando además a la FIFA “información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE

El distanciamiento institucional escaló a la propia cúpula de la FIFA con la renuncia formal de Carlos Cordeiro, asesor cercano e histórico colaborador de Infantino. El directivo presentó su dimisión argumentando que la propuesta de poner a la venta participaciones del Mundial resulta profundamente “perjudicial” para los intereses y el futuro del fútbol global.

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