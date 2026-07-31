Trump asegura que nunca habló con Infantino sobre plan para vender una participación del Mundial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo en una reunión con reporteros en Camp David que no había hablado con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

A pregunta expresa de un reportero sobre si discutió con Infantino acerca del plan de privatizar sus torneos, Trump se limitó a decir: “No”.

Q: Did Gianni Infantino speak with you about selling the World Cup?



Trump: No. pic.twitter.com/TnzSE92qRc — Acyn (@Acyn) July 31, 2026

La FIFA anunció el martes que tiene previsto crear una filial de 20 mil millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversores externos.

Cercanía entre Trump e Infantino

Trump e Infantino mantienen una estrecha relación como consecuencia de la Copa del Mundo celebrada este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, lidere el grupo de inversores.

Renunció asesor entre Trump e Infantino

La crisis de FIFA dio un giro inesperado. Carlos Cordeiro, el asesor principal de Gianni Infantino en estrategia y gobernanza global, renunció a su cargo y publicó una carta que sacudió al mundo del fútbol.

El mismo hombre que acompañó al presidente de FIFA en la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca en noviembre de 2025 decidió dar un paso al costado y hablar sin filtros: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro: me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”.

Cordeiro no es un funcionario menor. Fue presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos entre 2018 y 2020, tuvo un papel central en la candidatura de su país junto a Canadá y México para organizar el Mundial 2026 y fue designado por Infantino en 2021 como Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global.

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