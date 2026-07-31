Sudáfrica desvinculó al DT Hugo Broos y suman 17 los estrategas que se hicieron a un lado tras el Mundial 2026

La confirmación del adiós del técnico belga Hugo Broos al frente de la selección sudafricana este viernes elevó a 17 la cifra oficial de entrenadores que no continuarán en sus cargos tras la finalización del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera destitución del campeonato la protagonizó el francotunecino Sabri Lamouchi, apartado del banquillo de Túnez tras caer por 5-1 ante Suecia en su debut. Posteriormente, la eliminación en la fase de grupos propició las salidas voluntarias del checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa al mando de Uruguay, así como la rescisión por mutuo acuerdo entre la Federación de Jordania y el marroquí Jamal Sellami.

El tropiezo en la ronda de dieciseisavos de final precipitó la marcha de varios técnicos de primer nivel. El argentino Sebastián Beccacece (Ecuador), el neerlandés Ronald Koeman (Países Bajos), el alemán Julian Nagelsmann y el croata Zlatko Dalic dejaron sus puestos tras no superar dicha instancia. A ellos se sumó la destitución del senegalés Pape Thiaw tras caer ante Bélgica en un duelo donde su equipo desperdició una ventaja de dos goles.

En octavos de final se consumaron los ciclos del portugués Carlos Queiroz con Ghana y de Roberto Martínez con Portugal, además de Javier Aguirre, cuyo relevo en la selección mexicana por Rafa Márquez ya estaba acordado con anterioridad.

Didier Deschamps concluyó un ciclo de 14 años al frente de la selección de Francia tras finalizar en la cuarta posición del torneo. Por su parte, el belga Rudi García optó por no renovar su vínculo contractual al término de su participación en los cuartos de final.

Con el anuncio de Hugo Broos este viernes, la nómina definitiva de estrategas que no continuarán al frente de sus combinados nacionales queda conformada por:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana)

Roberto Martínez (Portugal)

Jamal Sellami (Jordania)

Zlatko Dalic (Croacia)

Pape Thiaw (Senegal)

Didier Deschamps (Francia)

Rudi García (Bélgica)

Hugo Broos (Sudáfrica)

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