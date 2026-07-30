Árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina habló de su conversación con Messi: “Se comportó deportivamente correcto”

El responsable de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey habló sobre su conversación con Lionel Messi durante el partido.

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que se retiró en esa final con 46 años, concedió una entrevista al medio de su país, Sport. En la conversación fue cuestionado sobre los constantes reproches de Messi durante el partido.

Vincic intercambió verbalmente con Messi durante varios tramos del partido. El silbante no quiso revelar el contenido de los diálogos, pero dejó en claro que Messi no tuvo una mala actitud en el trato.

“Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta”, sostuvo.

El juez también abordó la acción donde Enzo Fernández vio tarjeta roja en el segundo tiempo de la final. “Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta; el hecho de que no fuéramos tema de conversación tras el partido es la mayor satisfacción”, dijo destacando indirectamente la labor de sus asistentes Tomás Klancnik y Andraz Kovacic.

En este sentido, el ahora exárbitro detalló que junto a su equipo de trabajo estudiaron el comportamiento táctico y la conducta de los jugadores de ambas selecciones.

“Estudiamos las características de los futbolistas, cómo reaccionan durante las interrupciones y qué tipo de juego desarrollan, aunque es imposible preparar absolutamente todo porque cada partido tiene su propia historia”, explicó.

El pasado lunes, la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) oficializó en un comunicado en su página web el retiro de Vincic a los 46 años.

“Una semana después de la Final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, informaron.

Vincic acumula más de una década en la élite, con una presencia constante en los compromisos más importantes del fútbol desde 2010. Entre sus designaciones más relevantes figura la final de la Europa League de 2022, disputada entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers.

También en la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund. Ese mismo año, la IFFHS lo ubicó como el segundo mejor árbitro del planeta.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”.

El árbitro esloveno recibió en Italia el prestigioso reconocimiento Giulio Campanati, un galardón que premia su actuación durante el Mundial de 2026.



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