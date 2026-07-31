Falleció Franco Baresi, una de las más grandes leyendas de Italia y del AC Milan

Franco Baresi, uno de los mejores jugadores en la historia de Italia y el AC Milan, falleció este viernes a los 66 años de edad, informó el club rossonero.

Baresi es reconocido como uno de los mejores defensores del mundo en la historia del fútbol. Jugó toda su carrera en el Milan con el que consiguió ganar 3 Copas de Europa y también ganó el Mundial de España 82 con la selección de Italia.

“La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”, anunció el club ‘rossonero’.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta? pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Baresi, un símbolo de defensor y honrar a un equipo

En la década de 1970, Baresi se unió al equipo juvenil del Milan y jugó su primer partido en la Serie A a la edad de 17 años, el 23 de abril de 1978. Allí comenzó una carrera única con la camiseta ‘rossonera’ que terminó en 1997.

Con la camiseta del AC Milan disputó un total de 716 partidos, ganó seis ‘Scudetti’ (campeonato de liga), cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa.

Su trayectoria también estuvo ligada a la selección italiana. Disputó 82 partidos con su país y participó en tres Copas del Mundo. En 1982 formó parte del equipo que conquistó el Mundial de España y 12 años después alcanzó la final del torneo en USA 1994, donde Italia perdió ante Brasil en la tanda de penaltis.

Hace un año, en agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente pero del que nunca se recuperó.

Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina, junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi.

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