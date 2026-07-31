Dimite principal asesor de Infantino en protesta por su plan de vender el Mundial

Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA y mano derecha de Gianni Infantino, anunció este viernes su dimisión a raíz de su desacuerdo con la polémica propuesta del organismo de permitir la venta de participaciones de la Copa del Mundo, algo que considera “perjudicial” para el fútbol.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca”.

“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, explicó el directivo en un comunicado.

? BREAKING: FIFA senior advisor Carlos Cordeiro has quit over Gianni Infantino’s FFE plans.



As revealed on @talkSPORT last night, Infantino has lost support from his inner circle.



?? Cordeiro: “As a Senior Advisor to the FIFA President, a former banker, and a lifelong football? pic.twitter.com/Ac83ePC04d — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 31, 2026

La dimisión de Cordeiro supone un terremoto en la FIFA, envuelta en críticas desde que hace días hiciera pública su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial con la que pretende manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial, y de la que tiene intención de vender a inversores privados el 20 % de participación.

Cordeiro afirma que FIFA no necesita más recursos financieros

El ex-asesor de la FIFA aseguró que FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios y las federaciones que lo deseen pueden acceder a ellos.

“La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios” y si las federaciones miembro “consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales”, afirmó el exasesor.

“Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar $4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”, denunció.

En un momento en el que el debate se centra en si la FIFA debería aceptar la entrada de capital externo para generar un mayor valor, Cordeiro mostró su absoluto desacuerdo con el enfoque que pretende impulsar Infantino y que le ha llevado a renunciar a su cargo.

“No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”.

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