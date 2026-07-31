Trump dice que EE.UU. acabará como Ceuta, España, si los demócratas ganan las elecciones de 2028

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular a la ciudad, lo que agrava la crisis migratoria en la zona

Conferencia de prensa del presidente de EE.UU., Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una conferencia de prensa este jueves en Washington D.C. Crédito: EPA/JIM LO SCALZO | EFE

Avatar de EFE

Por  EFE

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “terrible” la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, expresó el líder republicano en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo Gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas.

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular a la ciudad norteafricana de Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado el saldo de al menos 34 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25,000 de las aproximadamente 49,000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Sánchez del caos en Ceuta. 

Sigue leyendo:

En esta nota

Donald Trump Inmigración España marruecos Pedro Sánchez
Trending
Contenido Patrocinado
Trending