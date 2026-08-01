Columna de María Marín: Insistir también tiene su precio

¿Alguna vez has estado en una relación en la que pones todo tu esfuerzo y dedicación, pero la otra parte no hace nada? Todos en algún momento hemos luchado con todas las ganas del mundo por hacer que una relación funcione, sin embargo, a la otra persona le importa un bledo.

Es muy difícil vivir con alguien que no pone de su parte para mejorar. Cuando esto sucede te desgastas emocionalmente y ves cómo las ilusiones que tenías, cada vez se hacen más inalcanzables.

Antes de continuar con esa persona por costumbre, miedo, dependencia económica, por los hijos o hasta por “el qué dirán”, deberías plantearte si realmente vale la pena sacrificar tu presente y tu futuro por esa relación.

Uno de los puntos más importantes que debes considerar es que la gente no cambia, ¡punto y se acabó! ¿Para qué insistes en que otro modifique su comportamiento y sentimientos? No te engañes, es agotador y sencillamente no es posible. Es como darte contra la pared una y otra vez.

Si estás esperando a que tu pareja cambie para lograr tu felicidad, déjame decirte que las probabilidades de que eso suceda son las mismas que tienes de ganarte el premio gordo de la lotería. No culpes a otros por no sentirte feliz. Tu eres el único responsable de tu felicidad, y puedes serlo aún con tu pareja siendo como es.

Claro, si has tratado por todos los medios de “llevar la fiesta en paz” y has dado lo mejor de ti pero no recibes a cambio lo que mereces; respeto, apoyo, compresión y lealtad, considera, por más doloroso que sea, terminar esa relación antes de que te desgastes.

Nadie que traiga ansiedad o inseguridad a tu vida es bueno para ti. La señal más clara de que estás con la persona indicada es que la mayor parte del tiempo sientes tranquilidad y paz interior.

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