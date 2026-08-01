UEFA afirmó que perdió la confianza en Infantino tras caída del FFE

La UEFA anunció este sábado que celebra la decisión de la FIFA de retirar sus planes de vender acciones del Mundial a inversores y afirmó que perdió la confianza en su presidente, Gianni Infantino

“La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, añadió.

El organismo de fútbol europeo destacó que “la propuesta fue rechazada por unanimidad” por las federaciones nacionales europeas y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol”.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

“UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”, señaló en su texto.

La UEFA recordó promesas incumplidas de Infantino

El órgano rector del fútbol de Europa también recordó las palabras de Infantino en 2016 a la UEFA cuando asumió como presidente de la FIFA.

“‘Por supuesto que debemos ser transparentes. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA: ‘El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más”, dijo entonces Infantino.

“En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo cutre, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol”, agregó.

UEFA reconoció la victoria, pero dejó claro que la confianza en FIFA es algo que ahora debe ganarse.

“Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar”, finalizó.

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