“La Casa de los Famosos México 4”: ¿Cómo quedan las votaciones tras la salvación de Arantza Ruiz?

Este viernes, “La Casa de los Famosos México 4” estuvo muy entretenida y, por lo tanto, es importante divisar cómo marchan las votaciones para tener una idea de qué habitantes lucen completamente en riesgo de ser eliminados durante la próxima gala.

Reto de salvación, la primera fiesta y peticiones “secretas” de la jefa a Fede Vigevani, líder de la semana, fue parte de lo más llamativo que se pudo divisar el último día del mes de julio; dándole pie a otro día interesante, como el que está siendo este sábado, 1 de agosto.

¿Arantza Ruiz pensó en salvar a otro participante antes que a ella?

A pesar de que la “jefa” le pidió al creador de contenido uruguayo que hiciera lo posible por ganar el reto de salvación para que salvara a Memo Schutz, Arantza Ruiz terminó resultando la vencedora de esa prueba, aplicando la autosalvación, evidentemente, debido a que se encontraba en la lista de nominados.

No obstante, en un conversatorio con la “jefa”, la actriz mexicana confesó que estuvo a punto de optar por salvar a Memo Schutz, incluso por encima de ella, algo que ratifica que Schutz está siendo uno de los habitantes más queridos en las primeras de cambio en el reality, tanto por sus compañeros como por el público.

¿Cómo van quedando las votaciones?

El próximo lunes se conocerá al primer participante que será eliminado de “La Casa de los Famosos México 4” y a continuación, te mostraremos quiénes son los dos participantes que lucen con mayor riesgo de marcharse, según la última encuesta pública realizada por el programa “Vaya, Vaya”.

Entre los menos votados por ahora, resalta el nombre de la actriz Ximena Herrera, quien obtuvo un 6% de apoyo; luego está Luis Chaparro con 7%. Por ende, todo parece indicar que el primer eliminado estaría entre estos dos nombres. Aunque, evidentemente, estas no son las votaciones oficiales.

En contraste, los dos que aparentemente corren peligro, los dos que recibieron mayor apoyo popular, fueron: Aldo Rendón (34%) y Memo Schutz (28%).

Primera fiesta de “La Casa de los Famosos México 4”

La primera fiesta también estuvo bastante divertida y, aunque el ambiente lo colocaron los que siempre están transmitiendo la mayor energía, hubo habitantes que se soltaron un poco más.

Dinámicas, bailes, incidentes y muchas risas fue parte de lo que se vivió en la fiesta con temática china en “La Casa de los Famosos México 4”.

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