Viejo mensaje de Dylan Sprouse apunta a Jared Leto en medio de actual polémica

Un comentario que Dylan Sprouse escribió en 2018 sobre Jared Leto volvió a viralizarse después de que un documental de la BBC reuniera los testimonios de diez mujeres que acusan al actor y músico de conducta sexual inapropiada.

El mensaje fue publicado el 16 de mayo de 2018 en Twitter, hoy conocida como X. En ese momento, Sprouse, quien tenía 25 años y mantenía una relación con la modelo de Victoria’s Secret Barbara Palvin, escribió: “Oye @JaredLeto ahora que has entrado en los mensajes directos de todas las modelos femeninas de 18 a 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?”.

El actor nunca explicó el origen de ese comentario y Leto tampoco respondió públicamente. Sin embargo, la publicación llamó la atención del director James Gunn, quien respondió: “¿Empieza a los 18 en Internet?”. Aunque más tarde eliminó ese mensaje, las capturas de pantalla del intercambio continuaron circulando y ahora volvieron a cobrar relevancia.

Yo @JaredLeto now that you’ve slid into the dm’s of every female model aged 18-25, what would you say your success rate is? — Dylan Sprouse (@dylansprouse) May 16, 2018

Relación marcada por declaraciones públicas

Las diferencias entre Gunn y Leto no son nuevas. En 2012, el cineasta publicó un mensaje en el que calificó al actor como un “idiota”. Años después, durante una transmisión en Periscope realizada en 2015, aseguró que conocía casos en los que Leto había mantenido relaciones con menores de edad. Posteriormente eliminó el video y ofreció disculpas por sus comentarios, aunque nunca se retractó de esas afirmaciones.

Cuando Gunn tomó las riendas de “The Suicide Squad”, estrenada en 2021, decidió no incluir al Joker interpretado por Leto. En ese momento explicó que el personaje “no sería útil en ese tipo de situación de guerra”.

Más adelante, en la segunda temporada de “Peacemaker”, incorporó una escena en la que el personaje de John Cena lanza críticas contra la banda de Leto, “Thirty Seconds to Mars”.

El documental que avivó la polémica

El resurgimiento del antiguo tweet coincide con la difusión del documental de la BBC “Jared Leto: El secreto oscuro de Hollywood”. La producción reúne los testimonios de diez mujeres, cuatro de las cuales describen hechos que la cadena considera de carácter criminal y que habrían ocurrido entre 2002 y 2016.

Entre los relatos figura el de una mujer identificada como Isabel, quien asegura haber sido agredida sexualmente por Leto cuando tenía 17 años. Alex sostiene que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando ella tenía 19. Clara afirma haber mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor de edad en California y Etta asegura que comenzó a recibir mensajes de contenido sexual cuando tenía 16 años, además de haber recibido posteriormente un acuerdo de confidencialidad que decidió no firmar.

Leto rechazó todas las acusaciones mediante un comunicado en el que afirmó: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absolutamente y categóricamente falsas”. Hasta el momento, su agencia, WME, continúa representándolo y el Departamento de Policía de Los Ángeles no mantiene una investigación penal abierta en su contra.

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