Drake disfruta del concierto de Karol G en Toronto

Nadie se quiere perder un espectáculo de Karol G, la figura femenina más influyente en la actualidad en la música urbana, incluyendo los propios artistas, y durante la parada de la “Bichota” en la ciudad de Toronto, Canadá, uno de los espectadores fue el rapero Drake, según las imágenes compartidas por el portal Billboardar.

La cantante colombiana culminó la primera semana de su gira llevando un grandioso espectáculo al público canadiense, contando con sorpresas que concluyeron en una noche llena de buen ritmo y de miles de mujeres sintiéndose identificadas.

Drake disfruta del concierto de Karol G

El ánimo estaba por las nubes e incluso quien también reflejó que estaba disfrutando bastante del espectáculo fue Drake, quien se encontraba en una zona VIP.

El artista fue grabado cuando bailaba y hacía distintos gestos, mientras daba una pequeña vuelta en una soledad que aparentemente le agradaba mucho, lo que ratifica que la estaba pasando bastante bien durante el show de su colega colombiana, a quien fueron a ver miles de personas en ese recinto lleno de buena energía.

Karol G sorprende con Becky G como invitada

Uno de los juntes más esperados desde que se anunciaron algunas de las invitadas para el tour de Karol G era el de la “Bichota” con Becky G, dos artistas que han grabado dos grandes éxitos y este jueves también volvieron a compartir escenario.

Las dos cantantes duplicaron la energía de los presentes al unirse y cantar el tema “Mamiii“, el cual significó la segunda colaboración entre ellas en 2022.

Para esa canción las dos artistas lucían una ropa bastante similar; ambas tenían una falda de flecos de diferentes colores. Karol tenía una torerita amarilla abierta con flores en el cabello, mientras que Becky lucía un bralette de color azul y unas cadenas, ambas dejando “boquiabiertos” a los presentes con sus pocas prendas.

Sin duda, ese momento fue uno de los más especiales de la noche en la gira de la cantante colombiana y significó un lindo reencuentro entre dos artistas muy talentosas y que tienen una admiración mutua.

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