Conoce a los primeros nominados en “La Casa de los Famosos México 4”

Con tan solo unos días de empezar su estadía en “La Casa de los Famosos México 4“, ya algunos participantes comienzan a “temblar” respecto a su continuidad tras haberse revelado la primera lista de nominados en esta nueva temporada.

Durante estos primeros días, el ambiente en la casa ha sido armonioso, con pequeñas excepciones. No obstante, las cosas pueden empezar a cambiar desde este momento, cuando esté en juego la continuidad de algunos.

El único que estaba seguro desde el principio de la jornada de que no sería parte del cuadro de posibles eliminados es el creador de contenido uruguayo Fede Vigevani, quien tiene inmunidad por ser el líder de la semana. Mientras que Aldo Rendón fue nominado por Arantza Ruíz hace un par de días, después de que la actriz ganara la dinámica del teléfono rojo.

Estos son los nominados de la primera semana

Entre los nominados, sin contar a Aldo Rendón, el nombre que más se repitió fue el de Yanet García, principalmente a la hora de recibir dos puntos. Luego, la votación estuvo dividida entre Mariana, Arantza Ruiz y Memo Schutz. A continuación, te dejaremos la lista completa de los nombres que se ponen en peligro de eliminación.

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

De esa manera, se comenzaron a ver quiénes son los favoritos, al menos entre los propios habitantes. De allí en adelante, muchas cosas podrían variar dependiendo de la dinámica del juego. El líder Vigevani no debía emitir votos y sintió un alivio cuando la jefa le notificó ese “secreto”.

Ahora, se sabrá quiénes son los favoritos del público, al menos en el proceso de salvación. Recuerda que puedes votar por tu artista favorito en la página web de lacasadelosfamososmexico.tv.

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