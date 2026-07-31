Giselle Blondet se sincera sobre su despido de Telemundo: “No estaba preparada”

La conductora puertorriqueña Giselle Blondet se sinceró con respecto a su inesperado despido de Telemundo, canal en el que fue conductora del programa “La Mesa Caliente” durante cuatro años.

En un video publicado en sus redes sociales, la conductora explicó que ese momento fue bastante difícil, ya que estaba atravesando un problema de salud delicado. Blondet dijo que se encontraba en un momento vulnerable y no estaba preparada para recibir esa noticia.

“No estaba preparada para recibir [esa noticia], esa es la realidad. Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”, dijo.

Blondet estaba enfrentando un delicado cuadro de salud que la obligó a ausentarse del programa durante varias semanas. Mientras intentaba recuperarse, fue cuando llegó la noticia de su despido. La conductora aseguró que entiende los motivos de las empresas para tomar estas decisiones, pero en el momento en el que ocurrió fue sumamente difícil de afrontar para ella.

“Yo entiendo perfectamente por qué las compañías tienen su forma de tomar sus decisiones y eso lo sabemos y realmente en otro momento hubiera sido algo que nunca es como algo agradable, obviamente, pero lo hubiera visto de otra manera; pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”, expresó.

Giselle Blondet enfrentó un fuerte problema de salud cuando un tratamiento de pellets hormonales derivó en una infección, dos cirugías y un intenso tratamiento con antibióticos.

“Deciden hacerme una cirugía; era algo completamente sencillo que terminó convirtiéndose en una infección importante que requirió no solo de una operación, sino de dos operaciones, y de una recuperación mucho más larga de lo que me imaginé. Aparentemente, este pellet se infectó y se encapsuló. Cuando el doctor abre, encuentra esa infección enorme. Fueron momentos bien difíciles y de mucha incertidumbre”, dijo Blondet en una entrevista para People En Español.

La salida de Giselle Blondet de “La Mesa Caliente” se anunció el 16 de febrero en el programa. “Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca a todas aquí en “La Mesa Caliente”. Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica; hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, dijo Verónica Bastos al anunciar la salida de Blondet.

A pesar de los inconvenientes que ha vivido este año, Giselle Blondet afirma que está lista para asumir nuevos retos profesionales. En una reciente entrevista a People en Español, Giselle Blondet habló sobre sus planes.

“Estoy ya como hormiga brava y trabajando en nuevas ideas, pero lo más importante es que lo que acepte hacer debe tener una intención, un propósito alineado con lo que yo creo”, dijo la conductora.

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