Latino atrapado en la frontera se declaró culpable de venta de drogas en escuela y a agente encubierto en Nueva York

Wilmer Castillo García, joven de 23 años y nacionalidad guatemalteca, se declaró culpable de los delitos de venta ilegal de una sustancia controlada y de poner en peligro el bienestar de un menor, tras vender narcóticos a un agente encubierto y comercializar gomitas con tetrahidrocannabinol (THC) que provocaron la hospitalización de alumnos de una escuela secundaria en Long Island (NY).

Según los documentos judiciales y las declaraciones del acusado al admitir su culpa, en marzo de 2025 vendió gomitas con THC a través de Instagram, lo que provocó que 12 estudiantes de la escuela secundaria William Floyd en Moriches las ingirieran y terminaran en el Hospital Peconic Bay tras enfermarse. Posteriormente, los días 5 y 12 de mayo de 2025, Castillo García vendió cocaína y marihuana a un agente encubierto de las fuerzas del orden.

“Este acusado vendió ilegalmente cocaína, marihuana y gomitas con THC. Dichas gomitas llegaron a manos de menores, lo que resultó en la hospitalización de decenas de ellos”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado. “Dado que, según la legislación actual de Nueva York, los cargos no conllevan la imposición de fianza, los fiscales no pudieron solicitarla cuando el acusado fue detenido; por ello, este huyó hacia la frontera con Canadá en un intento por evadir la acción de la justicia en este caso. Gracias a la vigilancia de nuestros colaboradores federales y canadienses, fue capturado y trasladado de nuevo al condado Suffolk, donde ha respondido por sus delitos”.

Dado que todos los cargos incluidos en la acusación formal no eran elegibles para fianza bajo la ley actual del estado Nueva York, el tribunal no pudo fijar una fianza durante la lectura de cargos celebrada en agosto de 2025 y Castillo García quedó en libertad.

Más tarde, el 4 de octubre Castillo García fue arrestado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) en Lewiston, Nueva York. Posteriormente fue puesto bajo la custodia de ICE y trasladado al Centro Federal de Detención en Batavia (NY), para enfrentar procedimientos de deportación.

Este mes se declaró culpable de los delitos de droga ante el juez supremo Anthony Senft. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de septiembre, cuando se prevé que sea condenado a dos años de prisión, seguidos de dos más de supervisión. Pero además ICE mantiene una orden de retención sobre Castillo García para asumir su custodia una vez que cumpla su pena de prisión.