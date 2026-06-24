Latino abusó de su hija menor de edad durante años en Nueva York: sentencia de cárcel y luego deportación

Un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY).

La Fiscalía de Distrito de Suffolk no reveló el nombre del hombre de 46 años para proteger la identidad de la menor víctima. «Se supone que un padre debe proteger a su hijo. Punto», declaró el fiscal Raymond Tierney, en un comunicado. «Este acusado traicionó esa responsabilidad en repetidas ocasiones durante años, y la sentencia (ahora) lo hace responsable del daño que causó. Agradezco a la víctima por haber tenido la valentía de denunciar los hechos y testificar en circunstancias tan difíciles»

Según los documentos judiciales y las declaraciones del acusado al declararse culpable, comenzó a abusar sexualmente de su hija en enero de 2014, cuando ella tenía apenas 6 años.

Durante años los abusos se producían cuando los demás miembros de la familia no estaban en casa o dormían. El 5 de agosto de 2025, pocos días después del último incidente de abuso sexual, finalmente la víctima contó lo sucedido a su hermano y a su madre, y ésta última se puso en contacto con la policía. El acusado fue detenido el 6 de agosto de 2025.

El pasado 29 de abril el acusado se declaró culpable del delito de conducta sexual continuada contra un menor en primer grado -un delito grave violento- ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis.

El 18 de junio la jueza Wilutis lo condenó a 16 años de prisión, seguidos de 20 años de supervisión tras su liberación; asimismo, deberá registrarse como agresor sexual. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también han emitido una orden de retención para asumir la custodia del acusado una vez concluido este proceso penal.

El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Este mes un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY). Además José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, anunció el Departamento de Justicia (DOJ).

En marzo Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda