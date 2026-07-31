Director de operaciones de FIFA habla de presunto engaño: “Es el proyecto de una sola persona”

El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, denunció públicamente que la propia administración de la entidad fue víctima de un engaño en torno al proyecto para dar entrada a capital privado en la Copa del Mundo,

En un contundente comunicado remitido a la agencia Associated Press (AP), el alto ejecutivo remarcó la falta de consenso y de legitimidad institucional que rodea la propuesta: “El proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona”, aseveró Lamour.

El directivo criticó la falta de transparencia que ha caracterizado el proceso, asegurando que tanto los estamentos del fútbol (jugadores, ligas, clubes y federaciones) como los propios empleados del organismo fueron excluidos de las deliberaciones.

Lamour calificó de “grave” el manejo unilateral del poder por parte de la presidencia y apeló a los líderes políticos del deporte para intervenir y frenar la iniciativa antes de que comprometa el funcionamiento operativo de la institución:

“Esta mentira por omisión y este ejercicio unilateral del poder son indicativos de una falta de confianza, de transparencia y de buen gobierno. Este proyecto no debe seguir adelante y ha llegado el momento de que los dirigentes tomen las decisiones correctas”, señaló.

La postura de Lamour coincide con la renuncia formal de Carlos Cordeiro, asesor cercano al presidente, quien horas antes anunció su dimisión manifestando su rechazo inequívoco a la comercialización del certamen:”No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro, para el fútbol y para el futuro a largo plazo de este deporte”, sentenció Cordeiro en sus redes sociales.

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