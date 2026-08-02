4 alimentos probióticos para fortalecer tu microbiota y prevenir infecciones vaginales

La microbiota intestinal es clave para mantener un sistema inmunitario fuerte que evite infecciones, incluyendo las vaginales. Existen alimentos probióticos respaldados por estudios científicos que marcan la diferencia.

Los probióticos son aliados nutricionales indispensables para mantener una flora intestinal sana que fortalezca las defensas y prevenga molestias en la salud íntima. Repasamos las opciones que tienes al alcance de tu mano y cómo incorporarlas a tu dieta diaria.

La Dra. Carolyn DeLucia, MD, FACOG, explica para Eat This que los alimentos probióticos previenen el crecimiento excesivo de bacterias dañinas en el intestino, lo que puede provocar infecciones y otras complicaciones vaginales.

La experta detalla que es completamente natural que el cuerpo albergue diversos tipos de microorganismos, como bacterias y levaduras, en lo que se conoce como microbioma vaginal. “La especie bacteriana más saludable de nuestro microbioma es el Lactobacillus. Los lactobacilos actúan como barrera contra las infecciones, impidiendo que los microorganismos patógenos se adhieran a la superficie vaginal y produciendo sustancias químicas como el ácido láctico, que inactivan o eliminan otros microorganismos”.

Por esta razón, advierte que las alteraciones del microbioma pueden aumentar sensiblemente el riesgo de infección por microorganismos patógenos.

¿Qué son los Lactobacillus y para qué sirven?

Los lactobacillus son bacterias beneficiosas que se encuentran en la microbiota vaginal, encargadas de producir ácido láctico, lo que garantiza un pH entre 3.8 y 4.5, un ambiente hostil para patógenos como la Candida y Gardnerella,entre otros.

Además, también se encuentran en los intestinos y la boca. También están presentes en suplementos y alimentos probióticos que, al igual que los prebióticos, son excelentes para prevenir y tratar la candidiasis y otras infecciones vaginales.

Son una dupla perfecta: los prebióticos crean el entorno idóneo para que las bacterias beneficiosas del intestino (probióticos) se desarrollen. Dado que mantener un pH equilibrado es clave para la salud vaginal, el consumo de alimentos probióticos y prebióticos es fundamental.

¿En cuáles alimentos contienen Lactobacillus?

El yogur recomendado debe contener Lactobacillus, ser natural y sin edulcorantes. Crédito: Shutterstock

Los alimentos fermentados son auténticos superalimentos cuando se trata de cuidar nuestra salud digestiva. Opciones como el chucrut, el kimchi, la kombucha o el yogur destacan en la lista. Este último es muy recomendado por los médicos durante o después de un tratamiento con antibióticos, ya que estos medicamentos eliminan tanto las bacterias dañinas como las bacterias beneficiosas. El yogur ayuda a restaurar esa microbiota destruida.

Opciones tradicionales como el kimchi (con hasta 100 millones de UFC/100 g) y el chucrut no pasteurizado (90 millones de UFC/100 g) encabezan la lista con las mayores concentraciones de bacterias vivas, destacando cepas clave como Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis, según datos comparativos de la Clínica Universidad de Navarra.

Le siguen de cerca alternativas como el miso (60 millones de UFC/100 g), el tempeh (55 millones de UFC/100 g) y la kombucha (40 millones de UFC/100 g), aportando una gran diversidad de microorganismos benéficos como Rhizopus oligosporus, Acetobacter y diversas levaduras naturales.

Además, un estudio publicado en PubMed revela que el consumo de yogur con Lactobacillus acidophilus (10 UFC/ml) redujo las infecciones por candidiasis en un factor de 3, mostrando una disminución significativa en la colonización fúngica.

Por esta razón, los ginecólogos recomiendan el consumo regular de yogur, chucrut, kimchi, kombucha, kéfir y otros fermentados, como estrategia nutricional para minimizar infecciones y apoyar un pH vaginal saludable.

Además, es clave reducir azúcares simples y alimentos de alto índice glucémico, como los ultraprocesados ricos en harinas refinadas y grasas saturadas. El consumo de estos alimentos tiene un impacto significativo, ya que el exceso de glucosa favorece la proliferación de levaduras y puede elevar el pH vaginal.

Probióticos y fermentados: el escudo natural contra la inflamación

Los probióticos de los fermentados ayudan a regular la flora bacteriana intestinal y a reducir la inflamación cuando es de bajo grado.

de los fermentados ayudan a regular la y a reducir la cuando es de bajo grado. Incrementan la producción de inmunoglobulina , ayudando a mejorar la producción de sustancias antiinflamatorias y la función de las células.

, ayudando a mejorar la producción de sustancias y la función de las células. Se vincula el consumo de fermentados con un menor riesgo de infecciones respiratorias , reducción de marcadores inflamatorios y mejor control metabólico en cuanto a la presión arterial , triglicéridos y circunferencia de cintura .

con un menor riesgo de , reducción de y mejor en cuanto a la , y . Los alimentos fermentados son ricos en ácidos orgánicos, péptidos bioactivos y polifenoles que actúan como antioxidantes y antimicrobianos.

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