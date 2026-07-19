4 opciones naturales para recuperar el equilibrio vaginal: qué funciona y qué evitar contra el mal olor

Desde cambios hormonales hasta malas prácticas de higiene y los alimentos que consumimos, diversos factores pueden influir en el olor de la vagina. Por suerte, existen ingredientes naturales que son grandes aliados para mejorar los olores naturales del cuerpo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la vagina tiene sus propios procesos de limpieza naturales y posee un olor característico que puede variar dependiendo del pH vaginal y las bacterias naturales de la zona. Por lo general, el aroma de esa zona es sutil y suave, por lo que cuando un cambio se percibe de inmediato, es necesario observar su origen.

El mal olor puede deberse a problemas de salud como infecciones o alteraciones hormonales. Sin embargo, ciertos alimentos y bebidas ayudan a mejorar el entorno vaginal. Además, existen remedios caseros muy sencillos que puedes preparar en casa para favorecer la salud vaginal.

¿Por qué aparece el olor a pescado en la vagina?

Mantener una alimentación balanceada y entender los procesos naturales de tu cuerpo es el primer paso para una salud vaginal óptima. Crédito: Shutterstock

Cuando se presenta un olor similar al pescado, usualmente se debe a un desequilibrio en la flora vaginal llamado vaginosis bacteriana. Específicamente, ocurre un crecimiento excesivo de ciertas bacterias, como la Gardnerella vaginalis, lo cual altera el pH natural. Por otro lado, hongos como la Candida albicans también provocan cambios en el flujo, aunque la candidiasis se vincula más al consumo excesivo de azúcares y suele emanar un olor dulce y sutil, a diferencia del olor a pescado de las infecciones bacterianas.

Otro factor clave a considerar son las infecciones de transmisión sexual (ITS), como la clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis, ya que alteran por completo el ecosistema de la zona. Dependiendo de la afección, el olor puede variar, por lo que ante cualquier sospecha lo indicado es acudir al médico.

Si buscas opciones naturales para apoyar tu bienestar desde casa, aquí tienes cuatro alternativas efectivas:

1. Agua de fenogreco

El agua de semillas de fenogreco es ideal para mejorar el olor vaginal gracias a sus comprobadas propiedades antibacterianas que contribuyen a limpiar el organismo de forma interna.

Cómo usarlo: Solo debes remojar una cucharadita de semillas en un vaso de agua durante la noche y beberlo por la mañana en ayunas. Otro de sus grandes beneficios es que ayuda a regular las hormonas.

2. Ajo: un poderoso aliado antibacterial

El ajo tiene muchos componentes antimicrobianos activos, pero la alicina es la más investigada. Crédito: Shutterstock

Aunque existen remedios caseros populares que consisten en introducir dientes de ajo, requesón o yogur en el canal vaginal, estas prácticas están totalmente descartadas. Su efecto es contraproducente y puede empeorar la situación.

Cómo usarlo: Lo ideal es incorporar el ajo fresco a la alimentación diaria o consumir cápsulas de ajo para aprovechar su potente efecto contra las bacterias y los hongos.

“El ajo posee fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas, que pueden ayudar a combatir las infecciones y reducir el riesgo de mal olor vaginal”, explica la Dra. Sukala para el portal de salud HealthShots.

3. Vinagre de sidra de manzana

La acidez natural del vinagre de manzana ayuda a mantener y restablecer el equilibrio del pH vaginal debido a sus propiedades antisépticas que combaten los agentes patógenos.

Cómo usarlo: Este remedio es exclusivamente de uso externo mediante un baño de asiento. Añade una taza de vinagre de manzana al agua tibia del baño y sumérgete durante 20 o 30 minutos varias veces por semana. Esto reduce el olor al crear un ambiente donde las bacterias dañinas tienen dificultades para proliferar. Se debe hacer con moderación para evitar irritaciones.

4. Bicarbonato de sodio

Otro remedio excelente de uso externo es el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad para neutralizar los desequilibrios de acidez en el cuerpo.

Cómo usarlo: Añade aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio al agua del baño y sumérgete durante al menos 20 minutos, una o dos veces por semana. Estos baños contribuyen directamente a restablecer el pH y disminuir el olor a pescado de forma gradual.

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