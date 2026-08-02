5 beneficios que muchos adultos mayores pasan por alto

Dependiendo de la edad, el nivel de ingresos, el lugar de residencia y otras condiciones personales, algunos jubilados también pueden acceder a descuentos, programas de ahorro y apoyos que ayudan a reducir gastos cotidianos relacionados con el hogar, los servicios, los seguros y hasta las deudas.

1. Apoyo para reemplazar ventanas de alta eficiencia

Algunos propietarios de vivienda mayores de 55 años podrían reunir los requisitos para recibir ayuda destinada a sustituir ventanas antiguas por modelos de alta eficiencia energética.

Además de mejorar el aislamiento de la vivienda, estas renovaciones pueden disminuir el consumo de energía y reducir las facturas de servicios públicos.

La elegibilidad depende del código postal, la edad del solicitante y de que las ventanas tengan más de seis años de antigüedad.

2. Programas para reducir deudas con tarjetas de crédito

Existen iniciativas de alivio financiero dirigidas a personas nacidas en 1979 o antes. Algunos programas permiten negociar deudas superiores a $20,000 e incluso contemplan montos de hasta $200,000, aunque la elegibilidad depende de cada caso.

3. Ayuda para salir de contratos de tiempo compartido

Algunos propietarios de tiempos compartidos adquiridos antes de 2020 podrían aprovechar estrategias legales para cancelar contratos, eliminar cuotas de mantenimiento e incluso reclamar reembolsos de hasta $50,000 en determinados casos.

4. Comparar seguros de automóvil

El sitio recomienda revisar periódicamente las pólizas de seguro de auto. Algunos conductores han logrado ahorrar un promedio de $852 al año simplemente al cambiar de aseguradora tras comparar diferentes opciones disponibles.

5. Seguros de vida con primas más bajas

Otra alternativa consiste en utilizar comparadores de seguros de vida, donde algunos adultos mayores pueden encontrar coberturas de hasta $250,000 desde $29 al mes e incluso reducir el costo de sus pólizas hasta en un 70%, dependiendo de sus características personales.



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