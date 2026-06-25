Piden ayuda para repatriar a hispana degollada en su hogar en Nueva York; policía busca al homicida

Con ayuda del público la familia de María Santos Flores, madre salvadoreña degollada en su hogar en Brooklyn (NYC), planea sepultarla en si país.

La familia inició una campaña en GoFundMe en español “por su pronta repatriación” después de que su hijo adolescente la encontrara muerta, con la garganta cortada, dentro de su hogar en Bay Ridge el sábado. Nadie ha sido detenido por el crimen de la madre de 36 años.

“El día sábado 20 de junio María Santos Flores al momento de llegar a casa fue atacada por un desconocido quien le quitó la vida de manera violenta dejando en la orfandad a dos hijos quienes dependían exclusivamente de ella y todos los gastos de este proceso exceden el presupuesto familiar.”, dice el mensaje de la familia publicado en línea con una foto de la víctima. Al momento se han recaudado allí más de $9,600 dólares, muy cerca de la meta de $10,000.

El hijo de 18 años de Santos descubrió el cuerpo poco después de las 9 a.m. del sábado justo en la entrada del edificio de dos plantas cerca de 85th St. y Fourth Ave cuando fue a abrirle la puerta a su tía, hermana de Santos.

“Su hermana vino de visita. Cuando (el hijo) abrió la puerta, la vio en el suelo, al pie de las escaleras, y llamaron a la ambulancia”, relató el esposo de la víctima, Santos Hernández (35) al Daily News. Agregó que se encontraba trabajando en un almacén cuando su cuñada lo llamó para informarle sobre la muerte de su esposa.

La pareja llevaba tres años casada y tenía dos hijos: el joven de 18 años y una muchacha de 14. Un vecino describió a la víctima como “una buena mujer” y comentó que escuchó un único grito en el edificio aproximadamente una hora antes del hallazgo.

En un caso similar, en 2022 el mexicano David Bonola fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de matar a puñaladas y luego desmembrar el cuerpo de su amante en Queens (NYC).

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

