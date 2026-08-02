¿Cuántas horas puedes trabajar sin perder beneficios del Seguro Social en EE.UU.?

Trabajar después de comenzar a recibir el Seguro Social es posible, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación puede afectar temporalmente el monto de los beneficios.

Aunque muchas personas creen que existe un límite de horas permitidas, la Administración del Seguro Social (SSA) en realidad toma en cuenta cuánto dinero gana el beneficiario durante el año, no cuántas horas trabaja.

No existe un límite de horas, sino de ingresos

De acuerdo con FinanceBuzz, quienes comienzan a cobrar el Seguro Social desde los 62 años y aún no alcanzan la edad plena de jubilación deben prestar atención al llamado ‘límite de ingresos’.

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años.

Mientras no se alcance esa edad, los beneficios pueden reducirse temporalmente si los ingresos laborales superan el máximo permitido.

En 2026, el límite anual de ingresos es de $24,480. Si una persona rebasa esa cantidad, la SSA retiene $1 de los beneficios por cada $2 que excedan ese límite.

Esto no significa que el dinero se pierda para siempre, sino que se recuperará posteriormente mediante un reajuste en los pagos mensuales.

¿Cuántas horas equivalen al límite?

La cantidad de horas que una persona puede trabajar depende del salario que reciba.

Por ejemplo, si un trabajador gana $20 por hora, alcanzaría el límite anual después de aproximadamente 1,224 horas trabajadas.

Eso equivale a unas 23.5 horas semanales durante todo el año. Incluso aumentar solo 30 minutos de trabajo por semana podría provocar que los ingresos rebasen el límite establecido y comiencen las retenciones de beneficios.

Por el contrario, quienes reciben salarios más elevados podrían llegar al límite en apenas unos meses, por lo que deben calcular cuidadosamente sus ingresos para evitar reducciones temporales en sus pagos del Seguro Social.

Las reglas cambian al llegar a la edad plena de jubilación

Durante el año en que una persona cumple la edad plena de jubilación también existe un límite, pero es considerablemente más alto.

En 2026 asciende a $65,160 y únicamente se consideran los ingresos obtenidos hasta el mes anterior a cumplir esa edad.

En ese periodo, si se supera el límite, la SSA descuenta $1 por cada $3 de ingresos excedentes, una fórmula menos estricta que la aplicada a quienes todavía no alcanzan la edad plena de jubilación.

Una vez alcanzada la edad plena de jubilación desaparecen estas restricciones.

Desde ese momento es posible trabajar el número de horas que se desee y ganar cualquier cantidad sin que los beneficios del Seguro Social sean retenidos.

¿Qué ingresos toma en cuenta el Seguro Social?

La SSA considera salarios, ganancias por trabajo independiente, comisiones, bonos y pago por vacaciones para calcular si una persona supera el límite anual.

En cambio, no contabiliza pensiones, ingresos por inversiones, anualidades, beneficios para veteranos ni otros beneficios gubernamentales o militares.

FinanceBuzz señala que quienes desean evitar cualquier retención pueden esperar a jubilarse completamente antes de solicitar el Seguro Social.

Además, retrasar el inicio de los beneficios hasta los 70 años incrementa el monto mensual que recibirán durante la jubilación.



Sigue leyendo:

– Fechas de pago del Seguro Social para jubilados en agosto: así queda el calendario

– 5 estrategias para complementar el Seguro Social y no depender solo de tu cheque mensual

– ¿Planeas reclamar el Seguro Social? Este error podría reducir lo que recibas en total