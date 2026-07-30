¿Planeas reclamar el Seguro Social? Este error podría reducir lo que recibas en total

Elegir el momento para solicitar los beneficios del Seguro Social es una de las decisiones financieras más importantes para quienes se acercan a la jubilación.

Aunque muchas personas se concentran únicamente en obtener el pago mensual más alto posible, especialistas advierten que esa estrategia no siempre permite recibir la mayor cantidad de dinero a lo largo de la vida.

No solo importa el monto mensual

De acuerdo con The Motley Fool, uno de los errores más comunes consiste en tomar la decisión pensando exclusivamente en el tamaño del cheque mensual.

En Estados Unidos es posible solicitar el Seguro Social desde los 62 años. Sin embargo, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica una reducción permanente del beneficio.

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años.

Por otro lado, quienes deciden retrasar la solicitud después de esa edad reciben un incremento de aproximadamente 8% por cada año de espera hasta cumplir los 70 años.

Esto significa que alguien que espere hasta los 70 años obtendrá un pago mensual considerablemente mayor que quien empiece a cobrar a los 67 o a los 62.

Esperar más no siempre significa ganar más

Aunque retrasar el inicio de los beneficios aumenta el monto mensual, eso no garantiza que la persona reciba más dinero durante toda su jubilación.

The Motley Fool explica que una persona que espere hasta los 70 años, pero fallezca a los 74, únicamente habrá cobrado beneficios durante cuatro años.

En cambio, quien haya comenzado a recibirlos a los 62 habrá acumulado 12 años de pagos, aunque cada cheque sea menor.

Por ello, especialistas recomiendan calcular la llamada ‘edad de equilibrio’ o break-even age, es decir, el punto en el que el dinero acumulado por reclamar temprano y el obtenido al esperar más tiempo resulta equivalente.

Si una persona considera que probablemente vivirá más allá de esa edad, retrasar la solicitud puede ser una decisión conveniente.

Si estima que su esperanza de vida será menor, comenzar a cobrar antes podría resultar financieramente más favorable.

La salud y los antecedentes familiares pueden orientar la decisión

Como nadie sabe con certeza cuánto tiempo vivirá, los expertos recomiendan utilizar otros factores para tomar una decisión más informada.

El estado de salud y el historial médico familiar pueden ofrecer una referencia útil.

Por ejemplo, una persona con enfermedades importantes cuyos padres fallecieron alrededor de los 70 años podría beneficiarse más al solicitar el Seguro Social en una etapa temprana.

En cambio, alguien con buena salud y antecedentes familiares de longevidad, cuyos padres siguen vivos cerca de los 90 años, podría obtener mayores beneficios si retrasa la solicitud hasta los 70 años.

Para quienes no tienen claro cuál alternativa elegir, reclamar el beneficio al alcanzar la edad plena de jubilación puede representar un punto intermedio razonable.

Una decisión difícil de cambiar

Los especialistas señalan que la estrategia de reclamación debe analizarse cuidadosamente antes de presentar la solicitud, ya que modificar esa decisión posteriormente puede ser complicado.

Por ello, recomiendan que los futuros jubilados no basen su elección únicamente en el tamaño del cheque mensual, sino también en el ingreso total que podrían recibir durante toda su vida.

Analizar ambos escenarios puede ayudar a maximizar el beneficio económico del programa de Seguro Social y evitar una decisión que reduzca los ingresos acumulados durante la jubilación.



Sigue leyendo:

– Jubilarse a los 65 años podría costarte hasta $43,000 por un error que cometen millones de personas

– Fechas de pago del Seguro Social para jubilados en agosto: así queda el calendario

– Cómo algunas parejas pueden recibir hasta $10,000 más al año del Seguro Social al jubilarse

