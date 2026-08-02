El Komander, Lenny Ramírez y Fidel Rueda se unirán en un concierto CDMX

A pesar de las restricciones hacia la música de narcorridos actualmente en México, sí hay artistas que buscarán adaptarse para no parar sus shows y este viernes se confirmó un nuevo junte de tres voces de este género que realizarán un concierto en la Ciudad de México el próximo 27 de agosto y otras presentaciones por el país azteca.

Estas tres figuras dedicadas generalmente a este subgénero son Lenny Ramírez, El Komander y Fidel Rueda, quienes ofrecieron declaraciones para el programa de Telemundo, Hoy Día.

Mediante la entrevista expresaron su satisfacción por unir voces. “Estoy contento porque voy a compartir con mi compa Fidel y mi amigo Lenny“, destacó El Komander. Asimismo, anunciaron que en diciembre, exactamente el 3, se presentarán en la ciudad de Guadalajara, ofreciéndole buena música a sus hermanos aztecas durante estos tiempos difíciles. Además, no descartaron próximos shows en los Estados Unidos con su pequeño tour denominado “De rancho en rancho”.

Hablan sobre los narcorridos

Estos tres artistas también dieron su perspectiva sobre el tema de las restricciones de los narcocorridos, su principal fortaleza. “Traemos muchas canciones, gracias a Dios; muchas románticas, dólidas, otras para fiestear“, señaló Lenny Ramírez.

“El tema de los corridos siempre ha sido controversial; si a mí me preguntan, yo le llamo regional mexicano y eso es muy amplio”, expresó nuevamente El Komander. “Puede ser una canción de fiesta o de borrachera y a veces fusionan, que simplemente ya la llaman corrido”.

Fidel Rueda prepara un nuevo disco

Fidel Rueda también adelantó que está preparando un sello discográfico en conmemoración de sus 20 años de carrera. “Es una recopilación de mis éxitos, retomándolos con colegas y los que se sumen; ahí están las puertas abiertas”, resaltó Fidel.

Asimismo, reveló que ya cuenta con colaboraciones con: Remmy Valenzuela, Luis Ángel Rangel, Tulio Preciado y dio la primicia de que obtuvo el visto bueno de la banda MS. “Compa Sergio (Banda MS) ya dijo que sí, no eche para atrás“.

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