Autoridades de Los Angeles inspeccionan casa de la actriz de “The Exorcist”, Linda Blair, donde alberga más de 100 perros

Desde hace muchos años, es del conocimiento público que la actriz Linda Blair es amante de los animales y viene optando por salvar la mayor cantidad de vidas de perros que pueda. No obstante, recientemente muchas personas estuvieron pendientes de su situación, debido a que se supo que el condado de Los Angeles envió a las autoridades a inspeccionar una de sus propiedades, donde alberga más de 100 perros.

Blair es recordada por interpretar el personaje de Regan MacNeil en la producción de “The Exorcist” (1973) y desde 2003 creó la fundación Linda Blair WorldHeart Foundation, según la información del portal Infobae.

La inspección

La inspección habría sido realizada este 31 de julio, con una orden totalmente legal según la postura del Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC, por sus siglas en inglés), quienes aseguran que estuvieron intentando comunicarse con la propietaria de la vivienda (Blair) porque tenía un permiso vencido desde 2023.

Por lo tanto, su labor era inspeccionar el estado actual de la vivienda y, principalmente, el de los animales ante los reportes que afirman que hay más de 100 perros dentro de ella.

La postura del DACC

Más allá de dar a conocer el motivo de su visita a la propiedad de la veterana actriz, el DACC no quiso ampliar los detalles, debido a que aseguran que la investigación se mantiene abierta, según lo que le señalaron a la revista People.

A pesar de ello, se dio a conocer que todos los perros permanecen en la propiedad tras esa primera inspección y que Blair estuvo presente prestando su colaboración.

La postura de Linda Blair

Por su parte, la actriz se manifestó rápidamente a través de sus redes sociales, asegurando que no había ningún problema con su propiedad.

Que simplemente se trataba de la realización de unos trámites de los que no estaba consciente, pero dio a entender que es algo sencillo de actualizar. La actriz también aprovechó para informar que tiene tiempo tratando de ampliar su capacidad de recepción de mascotas en mal estado y que, por lo tanto, estaría en la búsqueda de un lugar más extenso. “Solo tenemos algunos documentos que resolver; de eso se trataba todo esto”.

“Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder hacer más trabajo educativo y ayudar a más animales”, señaló. La actriz también reiteró su llamado a apoyar el rescate animal. “Manténganse a salvo, salven vidas y apoyen el rescate de animales, porque todos estamos luchando por salvar vidas”, escribió.

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