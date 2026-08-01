Lynette Howell Taylor seguirá al frente de la Academia de Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantendrá la continuidad en su liderazgo. La organización anunció la reelección de la productora Lynette Howell Taylor como presidenta, una decisión tomada por la Junta de Gobernadores que le permitirá asumir un segundo mandato consecutivo de un año al frente de la institución responsable de los premios Oscar.

Con esta designación, Howell Taylor todavía podrá optar a nuevos periodos, ya que el reglamento permite ejercer el cargo durante un máximo de cuatro años consecutivos.

El anuncio también confirmó la conformación del equipo que acompañará a la presidenta en esta nueva etapa.

La Junta eligió como vicepresidentes a Lesley Barber, representante de la rama de Música y presidenta del Comité de Membresía; Jennifer Fox, de la rama de Productores y encargada del Comité de Premios; Lou Diamond Phillips, de la rama de Actores y presidente del Comité de Equidad e Inclusión; Howard A. Rodman, representante de la rama de Guionistas; y David Dinerstein, de Mercadotecnia y Relaciones Públicas, quien además continuará como vicepresidente, tesorero y presidente del Comité de Finanzas.

Nuevo mandato con la mirada puesta en el centenario

Tras confirmarse la elección, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, destacó el trabajo de los directivos y el momento que atraviesa la institución.

“Estamos profundamente agradecidos a Lynette, Lesley, David, Jennifer, Lou y Howard por su compromiso con la Academia y con nuestra comunidad cinematográfica mundial”, expresó mediante un comunicado.

La propia Howell Taylor también compartió su entusiasmo por continuar en el cargo en un momento clave para la organización.

“A medida que nos acercamos a nuestro centenario, me entusiasma continuar nuestra labor fundamental con la Junta Directiva y estos excepcionales directivos para apoyar a nuestros miembros, a la industria y a la misión y los programas de la Academia”, afirmó.

Una figura consolidada en la industria del cine

Howell Taylor forma parte de la Academia desde 2014 y ha construido una sólida trayectoria como productora. Su filmografía supera las 25 películas e incluye títulos como “A Star Is Born”, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper; “Blue Valentine” y “The Accountant”, producciones que consolidaron su prestigio dentro de Hollywood.

Su experiencia también está ligada directamente a los premios Oscar. En 2020 fue una de las productoras de la 92.ª ceremonia de entrega junto a Stephanie Allain, un trabajo que posteriormente le valió una nominación a los premios Emmy.

La reelección de Lynette Howell Taylor llega en un momento importante para la Academia, que avanza hacia la celebración de sus 100 años de historia mientras continúa impulsando iniciativas dirigidas a fortalecer su comunidad de miembros, respaldar a la industria cinematográfica y preservar el prestigio de los galardones más importantes del cine.

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