Robert Lewandowski anotó su primer doblete en la MLS en victoria ante Charlotte FC

En su primer partido ante su afición y su segundo encuentro en la MLS, Robert Lewandowski ya demostró la razón por la que se le fichó. El polaco se estrenó en casa el sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte FC 2-1.

Ante más de 32.000 fans en el Soldier Field de Chicago, Lewandowski fue el líder de una remontada memorable del conjunto local.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

Lewandowski brace in his home debut! ?



Chicago leads 2-1. pic.twitter.com/CBEV7skTYT — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Tras el encuentro, el delantero reconoció que necesitaba un periodo de adaptación y que con el avanzar de los encuentros retomará su mejor forma física.

“Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor”, dijo.

“Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento”, declaró el polaco en la rueda de prensa tras el encuentro”, añadió.

Robert Lewandowski after scoring two goals and the game winner in his @ChicagoFire home debut. ? pic.twitter.com/DIA0lxFJuJ — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

El debut de quien hasta hace poco fue estrella del FC Barcelona se dio el pasado fin de semana en la derrota 3-2 ante Inter Miami. Chicago Fire cayó en un partido marcado por un error insólito de su portero, Rocco Ríos Novo, que abrió el marcador con un autogol.

Lewandowski, exigido por el calor y sin conexión en ataque, apenas pudo generar un disparo antes de que Gregg Berhalter decidiera sacarlo al 63.

El polaco pasó inadvertido y salió sustituido sin peso en el juego. Posteriormente, reconocería que necesita tiempo para adaptarse.

Minutos después de sacar al delantero, Chicago reaccionó con el 2-2 gracias a Puso Dithejane al 67’, un giro rápido dentro del área ante una defensa pasiva.

Robert Lewandowski llegó al Chicago Fire tras finalizar su etapa con el FC Barcelona y convertirse en agente libre.

El delantero polaco firmó como jugador franquicia hasta la temporada 2027-28, en una operación que el equipo presentó como parte de un proyecto liderado por Gregg Berhalter.



Sigue leyendo:

· Casemiro se estrena con un autogol en el 2-2 de Miami ante Columbus Crew

· Debut de Robert Lewandowski en MLS se atrasa por incendios en Canadá

· Trump asegura que nunca habló con Infantino sobre plan para vender una participación del Mundial