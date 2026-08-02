Casemiro se estrena con un autogol en el 2–2 de Miami ante Columbus Crew

Su sueño de jugar con Messi se cumplió. Casemiro se estrenó como jugador del Inter Miami de manera accidentada con un autogol que sirvió para que Columbus Crew empatara las acciones.

Al minuto 33, con el partido 1-0 para Inter Miami, Casemiro intentó sacar la jugada desde atrás. Sin embargo, uno de sus primeros balones de la noche terminó siendo un regalo y error garrafal.

Hugo Picard leyó la acción, interceptó y comenzó un contragolpe. El balón pasó por los pies de Gazdag y luego de Taha Habroune, que buscó un centro desde la derecha. En su intento por cortar, Casemiro terminó desviando la pelota hacia su propio arco.

La acción desafortunada del brasileño puso el empate 1-1 en el partido luego de que Luis Suárez había conseguido adelantar al Inter Miami con un remate desde la media cancha que bañó al portero del Columbus Crew.

A goal is a goal ? pic.twitter.com/0DZyLQwtIp — The Crew (@ColumbusCrew) August 2, 2026

EL PISTOLERO ESTÁ IMPARABLE. ??? pic.twitter.com/oFt526QRIt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

Antes del descanso, Noah Allen recuperó la ventaja con un cabezazo tras un centro de Suárez, pero Columbus volvió a empatar en el tramo final con un tiro libre de Brais Méndez al 84.

Noah with a solid header for the 2-1. VAMOSSS ?? pic.twitter.com/8FIPEto0eC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

Our new number 10 wasted no time ??



Brais Méndez with the goal 22' into his debut ? pic.twitter.com/MAryRLNnQ9 — The Crew (@ColumbusCrew) August 2, 2026

El partido fue disputado, pero el conjunto local logró imponer condiciones mínimas con 52 % de posesión.

Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo, jugó 42 minutos y generó dos ocasiones claras, aunque el arquero Patrick Schulte evitó el gol.

Los dirigidos por Guillermo Hoyos volverán a la acción el próximo 15 de agosto contra el líder Nashville SC en Tennessee en un duelo cumbre por el liderazgo en la Conferencia Este de la MLS.

Antes de ese duelo, el conjunto de Florida tiene en el calendario tres compromisos correspondientes a la League’s Cup. Jugarán el miércoles 5 ante San Luis en el Chase Stadium, mismo escenario en el que se medirán ante Monterrey el sábado 8 y luego ante León el miércoles 12.



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