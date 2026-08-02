Trump asegura que suspenderá ataques contra Irán si se concreta un acuerdo para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que ordenará suspender nuevos ataques militares contra Irán si prosperan las negociaciones para poner fin a la guerra que ambos países mantienen desde hace cinco meses.

La propuesta contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el reinicio de las conversaciones entre Washington y Teherán, aunque las autoridades iraníes mantienen reservas sobre ese escenario, reseñó The Associated Press.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump afirmó que el acuerdo en discusión incluiría la “apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz” y el fin de la amenaza nuclear iraní.

“En respuesta a esta petición, he accedido, por el bien futuro del mundo y también por la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, a cancelar el ataque, siempre y cuando podamos llegar rápidamente a un acuerdo”, escribió el mandatario.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, rechazó que la situación en el estratégico paso marítimo vuelva a la normalidad previa al inicio del conflicto, el 28 de febrero.

En declaraciones a la televisión estatal, sostuvo que el estrecho de Ormuz “de ninguna manera volverá al estado en que se encontraba antes del 28 de febrero” y explicó que Teherán mantiene conversaciones con Omán sobre el tránsito marítimo, aunque actualmente no se negocia la reapertura de la vía.

Trump, indicó la agencia de noticias, ya ha anunciado en otras ocasiones la suspensión de operaciones militares contra Irán desde el comienzo de la guerra, pero esos intentos no evitaron que los enfrentamientos se reanudaran.

Mientras tanto, el ministro de Defensa iraní aseguró en la red social X que el país “no se sorprendió ni se mantuvo pasivo” tras el anuncio del presidente estadounidense y afirmó que las fuerzas iraníes continúan en estado de alerta ante lo que calificó como amenazas concretas de Washington.

Aunque la dirigencia iraní mantiene un discurso de unidad y resistencia, dentro de la cúpula del régimen estaría desarrollándose una pugna entre quienes rechazan cualquier negociación con Estados Unidos y quienes consideran que la presión militar puede fortalecer la posición de Irán en una eventual mesa de diálogo, publicó AP.

La propuesta en negociación

Un funcionario regional involucrado en las labores de mediación, citado por AP bajo condición de anonimato, explicó que la iniciativa impulsada por Trump busca que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones para resolver los asuntos que han impedido un acuerdo definitivo.

La propuesta también contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el cese de los ataques en toda la región —incluidos los lanzados por milicias respaldadas por Irán en Irak contra países árabes del Golfo y Jordania— y, a cambio, que Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre Irán y permita nuevamente las exportaciones de petróleo iraní, conforme al acuerdo preliminar de alto el fuego.

El funcionario aclaró que aún no existe un pacto definitivo, aunque los esfuerzos diplomáticos continúan.

Trump aseguró además que Israel respalda su intención de poner fin al conflicto mediante la implementación del acuerdo de alto el fuego.

Arabia Saudita advierte sobre una posible escalada

Antes del anuncio de Trump, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense en la que expresó su preocupación por una eventual intensificación del conflicto, según la agencia oficial saudí y fuentes citadas por AP.

De acuerdo con una persona conocedora de la llamada, la conversación fue “franca y constructiva”.

El príncipe heredero advirtió que una nueva ofensiva estadounidense podría desencadenar represalias iraníes contra aliados de Washington en el Golfo Pérsico, con consecuencias para la economía mundial.

La misma fuente indicó que funcionarios saudíes han transmitido a la administración Trump que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cuentan con capacidad para responder a posibles ataques iraníes, aunque consideran que Kuwait podría ser más vulnerable frente a acciones de milicias respaldadas por Teherán en Irak.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a AP que la conversación entre ambos líderes se produjo el sábado, aunque no ofreció detalles adicionales.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo, ha sido escenario de repetidos incidentes durante el conflicto, ya que Irán ha atacado en varias ocasiones embarcaciones que intentaban cruzarlo sin su autorización.

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