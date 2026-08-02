Trump asegura haber alcanzado las “bases” de un acuerdo en Irán

El presidente Donald Trump confirmó este sábado la suspensión temporal de una acción militar contra territorio iraní, decisión que ocurre tras haber “alcanzado las bases” de un acuerdo con el país pesa.

“Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, declaró Trump en su cuenta de Truth Social.

The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that? pic.twitter.com/dhKhehvqgH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 2, 2026

La paralización del ataque responde a solicitudes explícitas de gobiernos de la región para frenar la escalada bélica. Según la información difundida por el republicano, la cancelación de las acciones de fuerza depende de la rapidez con la que las partes firmen el documento definitivo.

“Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO, así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!”, agregó el mandatario.

Alertas diplomáticas y escala del conflicto

Entretanto, las embajadas estadounidenses en la zona instruyeron a sus ciudadanos a evaluar la evacuación inmediata. La advertencia responde al riesgo provocado por los bombardeos continuos, el bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes y la interrupción del tráfico marítimo ordenada por Teherán.

El escenario actual se produce tras la ruptura del pacto firmado el 17 de junio entre EE.UU. e Irán. El acuerdo buscaba detener las hostilidades iniciadas el 28, las cuales provocaron que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz. Recientemente, las bajas militares estadounidenses en Jordania e Irak, sumadas a la incursión de Arabia Saudita contra milicias proiraníes, intensificaron los combates en la región.

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