Arabia Sudita pide a EE.UU. priorizas el diálogo para evitar un “conflicto más ámplio” en Medio Oriente

El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, solicitó formalmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, enfocar los esfuerzos en la negociación política con el fin de impedir que las tensiones bélicas derivadas de la crisis con Irán deriven en una confrontación armada de mayor alcance geográfico.

En una llamada telefónica oficial, la jefatura de gobierno saudí le comunicó a la Casa Blanca la urgencia de poner freno a las acciones militares en la zona. De acuerdo con el reporte difundido por la agencia estatal SPA, el representante saudí solicitó medidas concretas para la contención de la escalada.

Por su parte, la agencia oficial de noticias saudí, SPA, informó que Bin Salmán “hizo hincapié en la necesidad de priorizar el diálogo para reducir la escalada y en la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr la calma”.

“(Se debe) allanar el camino hacia soluciones diplomáticas que produzcan resultados positivos para preservar la seguridad y la estabilidad de la región, y evite verse arrastrado a un conflicto más amplio cuyas repercusiones afecten la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales”, acotó la nota.

Advertencias militares de Teherán

El comunicado se produjo tras advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní. El estamento militar de Teherán instó a las naciones árabes a cesar la colaboración operativa con las fuerzas estadounidenses, tras señalar que EE.UU. transita “el camino de una escalada generalizada de la guerra regional”.

La presión actual impacta de forma directa la logística del estrecho de Ormuz, punto naviero estratégico para las exportaciones energéticas de Kuwait, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita, informó EFE.

En paralelo, Trump confirmó previamente la suspensión de un bombardeo planificado tras avanzar en conversaciones preliminares.

“Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, indicó el republicano en su cuenta de Truth Social.

Sigue leyendo:

– Trump da ultimátum a senadores republicanos para aprobar a Todd Blanche como fiscal general

– Trump vuelve a publicar un mapa de Venezuela como “estado 51” en medio de conversaciones sobre la transición democrática

– Investigaciones concluyen que daños en el estanque del Monumento a Lincoln no fueron por vandalismo; Trump rechaza la versión