Agenda comunitaria NYC: subasta a favor de damnificados en Venezuela, servicios de apoyo a inquilinos y mucho más

Hasta el 14 de agosto se está llevando a cabo una subasta en línea para recaudar fondos en apoyo a los sobrevivientes de los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela, uno de los eventos sísmicos más mortales que ha vivido la región en más de un siglo.

El evento, organizado por un grupo de venezolanos en la ciudad de Nueva York, ofrece artículos y experiencias donados por negocios, marcas y colaboradores del área de Nueva York, así como personalidades venezolanas que han donado de su tiempo y pericia, destinará el 100% de lo recaudado a beneficio de Fundana, una organización sin fines de lucro con sede en Caracas dedicada a apoyar a niños y familias.

Según los organizadores, el objetivo es canalizar la ola de solidaridad de la comunidad venezolana e hispana de la ciudad hacia un apoyo directo y tangible. Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, dejaron más de 4,300 muertos, más de 16,700 heridos y decenas de miles de desplazados, con barrios enteros del estado La Guaira destruidos.

La subasta está disponible en unitedforvenezuela.com y los detalles también se podrán consultar en Instagram en @united.for.venezuela. Entre los artículos destacados se encuentran experiencias con personalidades venezolanas incluyendo a Joanna Haussmann y Michelle Poler, arte del artista Reinaldo Diaz, cenas en Papa San y Casa Ora, entre otros. Las pujas cierran el 14 de agosto a la medianoche.

Si desea más información o donar un artículo, escriba a Raquel Segundo o José Miguel Belloso a través de unitedforvenezuela.auction@gmail.com.

Servicios de apoyo a inquilinos y propietarios

El primer martes de cada mes, la alcaldía ofrecerá servicios de apoyo a inquilinos en la oficina de Bushwick de la senadora estatal Julia Salazar (212 Evergreen Ave, Brooklyn) de 10:30 a.m. a 12 p.m. El próximo evento será este 4 de agosto. Puede asistir sin cita previa. Además, la senadora Salazar junto a Cypress Hill Local Development Corporation ofrece, el tercer lunes de cada mes una jornada de asesoramiento para propietarios, donde hay asistencia gratuita con orientación sobre la Línea de Crédito sobre el valor líquido de la vivienda (HELOC), prevención de la ejecución hipotecaria, refinanciación de tu hipoteca, orientación para compradores por primera vez, información sobre hipotecas inversas y asesoración financiero y planificación presupuestaria. Para obtener mayor información, puede llamar al (718) 573-1726 o escribir a teamsalazar@nysenate.gov.

Sobre el servicio civil

La oficina de la asambleísta Catalina Cruz informa que el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS) ha anunciado varias iniciativas para hacer que los exámenes de servicio civil sean más accesibles. Ahora hay exenciones del pago de la tarifa del examen para estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad de Nueva York y para quienes presentan un examen de servicio civil por primera vez, lo que ayuda a reducir el costo de la solicitud. Además, la información sobre los exámenes ahora está disponible en más de 190 idiomas, facilitando el acceso de los neoyorquinos a información importante. Asimismo, ya se publicó el calendario de exámenes de servicio civil 2026–2027, que incluye 149 exámenes para carreras en diversas agencias del gobierno de la ciudad. Para obtener más información y presentar su solicitud, visite jobs.nyc.gov.

Información sobre cambios al Medicaid

Desde el pasado 1 de julio iniciaron los cambios en el presupuesto federal que han afectado la cobertura de Medicaid de algunos de nuestros vecinos. Si usted o alguien que conoce actualmente recibe Medicaid, es importante verificar el estado de su cobertura y tomar las medidas necesarias para recertificarse. Apicha Community Health Center ha publicado una hoja informativa en varios idiomas que detalla los cambios y lo que puede hacer para proteger sus beneficios. Si necesita ayuda con la recertificación o para inscribirse en una cobertura, puede hacer una cita en apicha.org/appointment-options, o comunicarse con el Coordinador de Inscripción de Apicha al 866-274-2429.

Serie de Conciertos de Verano de El Bronx

La Serie de Conciertos de Verano de El Bronx, bajo el auspicio de la presidenta de ese condado Vanessa Gibson, ha congregado a cientos de personas que han disfrutado las presentaciones de artistas como Johnny Mambo, Ivo Tirado Jr. y Son Del Monte. Recientemente, los asistentes pudieron ver las presentaciones de los reconocidos artistas TKA, George Lamond, C-Bank y otros invitados especiales, con selección musical a cargo del DJ Ralphie Mercado. Crédito: Presidencia del condado de El Bronx | Cortesía

Servicios legales gratuitos

Queens Community House ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para residentes de Corona y Elmhurst. Los servicios incluyen consultas, peticiones familiares, ajuste de estatus, autorización de trabajo, solicitudes de ciudadanía estadounidense, tarjetas de residencia, renovaciones de DACA y peticiones para eliminar condiciones de residencia. Para hacer una cita, llame al 718-592-5757 ext. 245.

Almuerzos en la biblioteca

Queens Public Library, en alianza con las Escuelas Públicas de NYC, ofrece almuerzos gratuitos para niños y adolescentes durante todo el verano. Las Comidas de Verano están abiertas a todos los niños de 18 años o menos, no se requiere inscripción y no tiene costo. Las comidas se ofrecen de lunes a viernes, de 1 a 2 p.m., en 48 sucursales de bibliotecas en todo el condado. Estarán disponibles hasta el 4 de septiembre. Visite QueensLibrary.org para ver la lista de ubicaciones participantes.

Asistencia en vivienda e inmigración

La oficina de la asambleísta Catalina Cruz ofrece ayuda a sus constituyentes en temas de vivienda, inmigración, beneficios públicos o cualquier otro asunto. Puede ponerse en contacto con su oficina llamando al (718) 458-5367 o enviando un correo electrónico a vazqueze@nyassembly.gov. Se recomienda llamar para hacer una cita. Su horario es de lunes a jueves de 10 a.m. a 6 p.m.