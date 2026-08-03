Balacera interrumpió partido de béisbol en México y provocó estampida en el campo

La violencia que vive México se ha visto trasladada nuevamente al deporte. La noche del pasado sábado, una balacera interrumpió un partido de béisbol amateur que era transmitido en la Unidad Deportiva.

Todo comenzó en la cuarta entrada cuando se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego. Las detonaciones de arma de fuego registradas en las inmediaciones de la Avenida Tecnológico del complejo “Estrellas Nogalenses” desataron pánico inmediato entre jugadores y asistentes.

Inevitablemente, el caos se apoderó del estadio en Nogales y la gente comenzó a correr en estampida para intentar resguardarse.

Tras las primeras ráfagas, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo corriendo y se refugiaron en los dogouts, mientras que el público hizo lo propio en las tribunas.

? Aseguran vehículo involucrado en balacera cerca de Unidad Deportiva en Nogales, Sonora.



El Ayuntamiento de Nogales informó que los disparos de arma de fuego, que provocaron pánico entre asistentes de un juego de beisbol, fueron causados por los ocupantes de dicho vehículo.? pic.twitter.com/vbm9GPJWws — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 2, 2026

¿Por qué las detonaciones?

De acuerdo con un comunicado del ayuntamiento de Nogales, agentes de Tránsito Municipal estaban en medio de una persecución luego de haber intentado detener a un conductor que hizo caso omiso al alto.

Al parecer, el vehículo aceleró con la intención de escapar de los agentes. En paralelo, ocupantes del carro comenzaron a disparar.

El informe establece que durante dichas acciones se activó el código rojo en la ciudad, logrando interceptar el auto. No obstante, se desconoce si hubo detención de los ocupantes.

Finalmente, el vehículo quedó bajo disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes continuarán con las investigaciones correspondientes del caso.



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