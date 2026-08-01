Junior Caminero hace historia con récord de jonrones a los 23 años

Junior Caminero tiene solo 23 años de edad y sigue haciendo historia en Grandes Ligas con sus jonrones. El toletero llegó a 30 cuadrangulares, segunda campaña consecutiva de 30 o más vuelacercas.

Caminero conectó un cuadrangular en la derrota ante los White Sox de Chicago y llegó a 30 bambinazos. Con 23 años y 26 días, se convirtió en el sexto jugador más joven con temporadas consecutivas de 30 jonrones, según su edad el día de su jonrón número 30.

Se une a un club con grandes jonroneros en la historia de las Grandes Ligas:

Miguel Cabrera, 2004-05, a los 22 años y 143 días

Albert Pujols, 2001-02, a los 22 años y 223 días

Jimmie Foxx, 1929-30, a los 22 años y 287 días

Eddie Mathews, 1953-54, a los 22 años y 299 días

Giancarlo Stanton, 2011-12, a los 22 años y 301 días

Caminero tiene un promedio de bateo de .282 con 116 hits, 30 jonrones, 66 carreras impulsadas y 66 carreras anotadas en 109 juegos esta temporada.

Junior Caminero se une a Carlos Peña en récord de los Rays

Caminero también se unió en un récord de jonrones de los Rays de Tampa Bay, siendo apenas el segundo jugador en tener dos temporadas consecutivas de 30 jonrones más.

El dominicano comparte esta distinción con su compatriota Carlos Peña, quien conectó 30 o más jonrones por tres temporadas consecutivas con los Rays (2007 a 2009).

“Gracias a Dios por otro buen año. Treinta es un buen número ahora mismo, en este punto de la temporada”, dijo Caminero a través del intérprete Kevin Vera. “Buscamos más. Sí, estoy muy agradecido por todo lo que recibí el año pasado y por todo lo que he recibido este año hasta ahora. Pero aún no hemos terminado”.

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