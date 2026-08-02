Los Dodgers lo vuelven a hacer y golpean el mercado: firman al lanzador Tarik Skubal desde Detroit Tigers

Los Angeles Dodgers lo volvieron a hacer, reventando el mercado tras cerrar un acuerdo para firmar al lanzador zurdo de Detroit Tigers Tarik Skubal, antes de que finalice el plazo para los traspasos.

De acuerdo con Jeff Passan, periodista de ESPN, los Dodgers entraron en el proceso de adquisición de Tarik Skubal a cambio de tres prospectos como el jardinero exterior Zyhir Hope, el diestro River Ryan y el diestro Brady Smith.

The Los Angeles Dodgers are acquiring Tarik Skubal for outfielder Zyhir Hope, right-hander River Ryan and right-hander Brady Smith, sources tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 2, 2026

Ahora, los Dodgers se han hecho con el jugador más codiciado de la MLB dos días antes de que se cerrara el plazo para los traspasos.

La movida en la gerencia deportiva llega después de que Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, reiterara que la organización siempre explotará cualquier ventana de mercado que se abra para reforzar el roster.

“Simplemente no hay tantos jugadores de nivel estrella en el béisbol”, declaró a principios de esta semana.

“Siempre que haya uno disponible, vamos a participar en esas conversaciones. Ya hemos demostrado ser muy agresivos en el pasado”, indicó.

A pesar de haber pasado por el quirófano en mayo para el retiro de un cuerpo suelto en el codo, Skubal ha logrado mantener el nivel que mostró en su campaña del Cy Young 2025, con una efectividad de 2.97 en 16 aperturas.

A sus 29 años, Skubal termina contrato esta temporada. Los Tigers, con marca de 53-58 y a 2.5 juegos del último comodín de la Liga Americana, decidieron no perder a su mejor brazo en la agencia libre sin recibir nada a cambio.

En apenas ocho meses, Los Dodgers han sumado al mejor relevista disponible, Edwin Díaz, al bateador más cotizado, Kyle Tucker, y ahora al lanzador más deseado en el mercado de traspasos.

La contratación se da en medio de un escenario donde Shohei Ohtani lleva casi un mes sin lanzar mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. Los Dodgers lideran la Conferencia Oeste de la Liga Nacional con una marca de 69-42.



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