Fiscalía de Manhattan acusa a defensa de Luigi Mangione de difundir información falsa sobre acceso de medios a su juicio

La Fiscalía del Distrito de Manhattan pidió a un juez corregir lo que calificó como afirmaciones falsas del equipo legal de Luigi Mangione sobre las restricciones de acceso de la prensa a su próximo juicio por asesinato y solicitó que se recuerde a los abogados sus obligaciones éticas.

La disputa surgió después de que los abogados de Mangione cuestionaran el plan establecido para permitir el acceso del público y los medios de comunicación al proceso, al argumentar que las restricciones violan su derecho constitucional a un juicio público, informó Fox News.

Además, la defensa afirmó que la fiscalía había participado en la selección de los periodistas autorizados para cubrir el caso.

Los fiscales rechazaron esa acusación y aseguraron que su oficina “no tuvo ningún papel” en la elaboración del plan de acceso a los medios, una decisión que atribuyeron a la Oficina de Administración de Tribunales del Estado de Nueva York.

“La acusación infundada de la defensa parece ser, por lo tanto, nada más que un intento de difundir información errónea sobre este caso y deslegitimar el proceso”, escribió el abogado principal del juicio, Joel J. Seidemann, en una carta enviada al juez Gregory Carro.

La fiscalía también pidió al magistrado recordar a los abogados de Mangione las reglas de conducta profesional de Nueva York, que prohíben presentar declaraciones falsas de manera consciente ante un tribunal o terceros.

Los abogados defensores Karen Friedman Agnifilo, Marc Agnifilo y Jacob Kaplan habían argumentado que las medidas de acceso impuestas para el juicio representan un cierre parcial del proceso y vulneran las garantías establecidas en la Primera, Sexta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

Entre sus objeciones, señalaron que no se habilitó una sala adicional para atender la demanda de público y prensa, que existen limitaciones para cubrir la selección del jurado y que solo un grupo reducido de periodistas tendría acceso general al procedimiento.

La defensa afirmó que se les informó que únicamente 68 periodistas podrían ingresar a las audiencias y cuestionó que la selección de los medios estuviera a cargo de un abogado privado que representa a varias organizaciones periodísticas tradicionales.

Por ello, los abogados solicitaron una audiencia pública para conocer los criterios utilizados en la selección de periodistas, identificar a los reporteros autorizados para cubrir la selección del jurado y el juicio, además de explicar por qué no se permitiría una transmisión en directo del proceso.

La fiscalía respondió que la defensa involucró erróneamente a su oficina en decisiones tomadas exclusivamente por la administración judicial. “La Fiscalía no tuvo ninguna participación en la elaboración del plan de acceso a los medios de comunicación y no tendrá ninguna participación en la selección de los periodistas que asistirán al juicio”, señaló Seidemann en la presentación.

Mangione enfrenta cargos en un tribunal estatal de Nueva York por asesinato y delitos relacionados con terrorismo por el tiroteo ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, en el que murió Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. El acusado se declaró inocente.

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